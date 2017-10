El Gobierno cesa a Trapero y elige a un nuevo responsable de Interior de la Generalitat

El Ministerio del Interior ha tomado ya el control de la consellería de Interior de la Generalitat y de los Mossos d'Esquadra. Ha cesado al mayor de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, que será sustituido por el comisario Ferran López. También se cubre el puesto del secretario general de Interior del Govern, César Puig, cesado por el Consejo de Ministros, que ocupará Juan Antonio Puigserver.

La decisión del cese de Trapero se ha adoptado mediante una orden del Ministerio del Interior firmada por el titular de este departamento, Juan Ignacio Zoido, tras asumir las competencias de este área en la Generalitat de Catalunya. El hasta ahora mayor de los Mossos está siendo investigado por un delito de sedición por la Audiencia Nacional.

El sustituto de Trapero al frente de los Mossos es el comisario Ferran López, actual número dos de los Mossos d'Esquadra, encargado de coordinar las comisarías de la policía catalana. Fue quien sustituyó a Trapero en las reuniones de coordinación policial previas al 1-O, de las que Trapero se ausentó en protesta por el mando único asumido por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. También acompañó al mayor en su primera declaración como imputado en la Audiencia Nacional el pasado 16 de octubre.

López fue nombrado comisario superior de los Mossos el pasado mayo. Diplomado en ciencias de la educación y posgraduado en Dirección y Gestión de la Seguridad Pública, ingresó en los Mossos en el año 1990 y en 2006 dirigió la región policial metropolitana sur. Ha mantenido siempre un perfil discreto.

Tras el anuncio de la destitución, la jefatura de los Mossos d'Esquadra ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los agentes del cuerpo. En un comunicado interno recogido por Europa Press la dirección de la policía autonómica apunta: "Nuestra responsabilidad es garantizar la seguridad de todos y ayudar a que se desarrollen sin incidentes".

Nuevo secretario general de Interior

César Puig, secretario general de Interior, ha sido destituido por el Gobierno en aplicación del artículo 155. Interior ya ha nombrado a su sustituto, que será Juan Antonio Puigserver, actual secretario general técnico del Ministerio, una sustitución de "carácter puramente técnico". Interior destaca que Puigserver ha desarrollado buena parte de su carrera en Catalunya y habla catalán.

El Ministerio ha optado por no cubrir el puesto del ya ex director general de los Mossos, Pere Soler. Según Interior, no se sustituye porque sus responsabilidades pueden ser asumidas por López y Puigserver y añaden que "se considera absolutamente prescindible el componente político que conllevaba la mayor parte de la actividad" de Soler.

En una carta dirigida a los agentes de la policía autonómica, Soler acepta la destitución, pero señala que "se está siendo extraordinariamente injustos" con los responsables de los Mossos. "S e pone en duda vuestra profesionalidad, cuando difícilmente se puede preparar un dispositivo, si previamente no se comunica una actuación", dice en referencia a la críticas por su actuación durante la celebración del referéndum.

No habrá más ceses

En el comunicado en el que Interior anuncia estos cambios, asegura también que su actuación respecto a los Mossos se hará "desde la máxima consideración al escalafón", aplicando "un criterio de respeto escrupuloso a la jerarquía" de este cuerpo policial. Es por ello que se ha nombrado a López, hasta ahora número dos de los Mossos, para sustituir a Trapero.

El Ministerio aclara que Protección Civil, Tráfico, Extinción de Incendios y el resto de organismos que ahora controla mantendrán a sus responsables. Además, especifica que el departamento de prisiones, que controlaba la consellería de Justicia, dependerá de Interior.