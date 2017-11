Zoido asegura que Gobierno aceptará resultados del 21D porque respeta la ley

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy que el Gobierno del PP "sí que va a aceptar los resultados de las elecciones del 21D "siempre cumpliendo con la Constitución y el Estatuto" y ha instado a los independentistas a hacer lo mismo y no "cuestionar" al Ejecutivo legítimo.

En respuesta a una pregunta del portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, en la sesión de control al Gobierno, sobre si respetará el resultado de estas elecciones, Zoido ha sido categórico al afirmar que sí y ha manifestado que lo que se pone en "entredicho" es la "credibilidad" del partido que lo cuestiona.

"Vienen aquí con el lujo de cuestionar al Gobierno legítimo que lo único que hace es respetar la ley", ha recriminado Zoido, y ha preguntado a su vez a Campuzano si asumirá que las del 21D son unas elecciones autonómicas convocadas dentro de la legislación y "dejar de comportarse de manera arbitraria e irregular".

Ha dicho que Campuzano puede "quedarse tranquilo" ya que las personas que no respetan la ley, ni la Constitución, ni los Estatutos "no están en el Gobierno, no están en el PP" sino que estaban en el Govern y también en el partido del portavoz del PDeCAT.

Zoido ha destacado que las elecciones catalanas han sido convocadas por el Gobierno "con todas las garantías legales" frente al "paripé electoral" del referéndum ilegal del 1 de octubre y otras decisiones del proceso independentistas con las que han "humillado miserablemente" a los catalanes.

Campuzano ha dicho que no está "tranquilo" porque algún portavoz del PP ha afirmado que si vuelven a ganar las elecciones las fuerzas soberanistas se va a "mantener la intervención del Gobierno catalán", por lo que considera que "menos respeto democrático a la voluntad democrática de los catalanes es inimaginable".

Además, ha situado las elecciones del 21D como "un test" sobre el funcionamiento de la democracia en España, después de que el Gobierno estatal haya "suspendido todos los test democráticos sobre como afrontar la cuestión catalana", y un "plebiscito" sobre la aplicación del artículo 155.

Por lo que si ganan las fuerzas soberanistas "les toca respetar la voluntad de los catalanes", ha advertido Campuzano al Gobierno, y sentarse a negociar para buscar una "solución política a los deseos de los catalanes, liberar los presos políticos y restaurar el autogobierno".