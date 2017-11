El abogado de Forcadell dice que "sería raro que no pidieran prisión preventiva"

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha dicho que Forcadell está "serena" ante su declaración ante el juez del Tribunal Supremo (TS) por un presunto delito de rebelión.

Cree que el proceso judicial contra ella "no tiene todas las garantías", y que no se ha dado suficiente tiempo para preparar la defensa.

"Sería raro que no pidieran prisión preventiva. Esta acción penal no tiene ningún sentido si no va acompañada de esta petición de medidas preventivas", ha explicado.

Sin embargo, el abogado no ve "ninguna finalidad que legitime esta medida", y ha dicho que Forcadell ha demostrado que está dispuesta a comparecer ante el juez y que no hay riesgo de fuga.