Mas dice que la ausencia de Puigdemont forma parte de una estrategia de defensa: "Esto es un abuso del derecho"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha defendido este jueves que la ausencia del expresidente Carles Puigdemont en la Audiencia Nacional, donde ha sido citado a declarar en calidad de investigado junto con los otros 13 exconsellers del Govern, corresponde a una estrategia legítima de defensa y ha denunciado que se está produciendo un "abuso de derecho".

Mas ha explicado en declaraciones a los medios que se ha trasladado a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo para mostrar su respaldo a la veintena de excargos del Govern y del Parlament catalán investigados en ambos órganos judiciales por participar en la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña y se ha mostrado convencido de que la decisión de Puigdemont de no acudir no va a tener consecuencias políticas entre los partidarios de la independencia de Cataluña.

"Esto es un abuso del derecho, no es abandonar un país", ha dicho al ser preguntado por la situación de Puigdemont, cuyo abogado europeo adelantó ayer que no acudiría a la citación judicial y permanecería en Bélgica junto con otros cuatro consellers cesados. Mas ha matizado que su sucesor, con el que no habla desde el viernes, no ha abandonado España y que su intención es "dar la cara" a pesar de que se le imputan, ha dicho, "delitos muy graves con penas muy duras".

"VIOLENCIA DEL ESTADO"

Al hilo ha precisado que unas personas que están sometidas "a estas penas tan duras y tan largas deben tener derecho a una estrategia de defensa" y que los delitos de sedición, rebelión y malversación por los que se les investiga "no tiene ninguna base" porque "los únicos que han practicado violencia es el Estado", ha dicho.

"A base de tribunales y de violencia el conflicto entre una parte de Cataluña muy significativa y el Estado español no se resuelve, al revés. Cuanto más gasolina y leña se echa al fuego, el fuego se hace mayor y si ustedes miran las encuestas más recientes comprobarán que el sentimiento y la voluntad a favor de la independencia de Cataluña está creciendo. Ni tribunales ni violencia son la solución", ha precisado.

En relación a los comicios convocados para el próximo 21 de diciembre por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras cesar a Puigdemont y su equipo de gobierno, el exmandatario catalán ha dicho que se trata de una "buena oportunidad" para que, "sin que nadie pueda decir que es marco legal", se derrote este "autoritarismo" del Estado en Cataluña.