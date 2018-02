La consejera vasca de Seguridad afirma que los horarios de la Ertzaintza están pactados con los sindicatos

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha afirmado que los horarios de la Ertzaintza están pactados con los sindicatos. Según ha apuntado, la autopsia ha confirmado el fallecimiento por causas naturales de Inocencio Alonso, el ertzaina que murió ayer en Bilbao por parada cardiorrespiratoria cuando formaba parte de un dispositivo de seguridad del partido entre el Athletic y el Spartak de Moscú, aunque ha subrayado que ocurrió "en acto de servicio".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y Beltrán de Heredia ha visitado esta tarde el tanatorio municipal de Ermua, donde se encuentra el cadáver del ertzaina de 51 años y vecino de la localidad vizcaína.

La titular de Seguridad ha apuntado que los horarios de los agentes de la Policía autonómica han sido pactadas con los sindicatos, después de haber recibido esta mañana las críticas de las centrales. En concreto, Esan, el sindicato al que estaba afiliado Alonso ha denunciado el agente fallecido "permaneció durante más de 14 horas trabajando".

En declaraciones a los medios de comunicación, Estefanía Beltrán de Heredia ha señalado que la autopsia ha confirmado que la muerte se ha debido a causas naturales. "No soy médico, no soy quién para catalogar qué circunstancias han podido o no han podido incurrir. Tenemos el resultado de la autopsia de que, efectivamente, la muerte fue por un paro cardiorrespiratorio", ha añadido.

EN ACTO DE SERVICIO

Beltrán de Heredia ha destacado que, en todo caso, la muerte del agente fue "en acto de servicio", y ha remarcado "la eficacia y profesionalidad" con las que la Ertzaintza actuó ante los incidentes que se registraron ayer en la capital vizcaína por ultras del Athletic de Bilbao y del Spartak de Moscú.

La consejera ha precisado este viernes por la mañana que Inocencio Alonso no estaba actuando cuando le dio el infarto, sino que "se estaban bajando de la furgoneta" y se sintió "mal". "Su hermano, que también es ertzaina de brigada móvil, estaba trabajando con él y estuvo con él hasta el último momento", ha indicado, para destacar que la reanimación del agente "no fue posible y, desafortunadamente", terminó con su fallecimiento.