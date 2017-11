La dirección de Podemos cesará a Albano-Dante Fachin si pierde la consulta abierta en Catalunya y no dimite

El cisma abierto entre la dirección estatal y la catalana de Podemos ha llegado al Consejo Ciudadano (CCE). El principal órgano del partido que lidera Pablo Iglesias ha tomado nota este viernes de la petición que 34 círculos de Catalunya, más del 30% que exigen los estatutos, para poner en marcha una Asamblea Ciudadana de renovación de los órganos. De momento el CCE no ha pulsado el botón rojo y ha optado por esperar a que se cierre la consulta abierta entre los inscritos de Podemos Catalunya sobre la coalición con Catalunya en Comú. La dirección espera que el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, dimita cuando pierda dicho referéndum.

El CCE de Podemos se ha reunido de manera telemática después de que esta mañana llegara a la sede de la calle Princesa de Madrid las actas de los círculos de Catalunya que pedían la convocatoria de una Asamblea Ciudadana. Un paso que, de facto, supondría la destitución desde Madrid de la dirección catalana. Un paso que Pablo Iglesias se resiste a dar hasta tener de su lado toda la legitimidad que sea posible.

Dicha legitimidad llegará, apuntan desde la dirección de Podemos, el próximo martes 7 de noviembre. A las 10.00 se cerrarán las urnas virtuales de la consulta entre los inscritos, impuesta también desde la dirección estatal ante la urgencia de los plazos por la acelerada convocatoria electoral decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La alta participación en la consulta, más de 12.000 personas ya según ha podido saber eldiario.es, hace prever un resultado favorable a la dirección estatal. Fuentes de la dirección de Podemos aseguran que si los inscritos avalan por una amplia mayoría concurrir con el partido de Ada Colau y Xavier Domènech, Fachin tendría que dimitir y poner él mismo en marcha el proceso asambleario que condujera a una renovación de los órganos.

Si Fachin optara por no dimitir pese al resultado de la consulta, el CCE volvería a reunirse y, entonces sí, convocaría la Asamblea Ciudadana a instancias de los círculos catalanes.

"Si el resultado de la consulta es favorable a ir en confluencia con Catalunya en Común, y de esta forma rechaza lo que ha defendido el actual secretario general de Podem, esperamos que, por coherencia, Albano-Dante Fachin presente su dimisión nada más se anuncien los resultados. Si no lo hiciera, entonces sí sería el Consejo Ciudadano quien llevaría a cabo el mandato de los círculos y los inscritos", aseguran desde la dirección de Podemos.

¿Y si gana el no en la consulta? Este escenario no lo ve nadie. El propio Fachin ha pedido a Pablo Iglesias que "suspenda" la consulta. Pero, en ese caso, Podemos afrontaría una situación muy complicada ya que no podría concurrir en coalición con el que Iglesias considera su referente en Catalunya y en el que se integran, además de Barcelona en Comú, ICV, EUiA y Equo.