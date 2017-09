El padre de los hijos de la fallecida en La Zarza (Huelva) reclamó su custodia

El padre biológico de tres de los cuatro hijos de la mujer encontrada ayer junto a su pareja muerta en un domicilio de La Zarza-Perrunal (Huelva), con cuyos cadáveres habrían convivido los niños al menos cinco días, tiene abierto un proceso para reclamar su custodia.

Así lo ha indicado a Efe Mario Peña, alcalde de Calañas (Huelva), municipio matriz de la entidad local autónoma (ELA) de La Zarza, quien ha recordado, además, que ha sido esta persona, vecino de Tharsis (Huelva), el que desde el día de ayer se ha hecho cargo de sus tres hijos y del cuarto hermano -de entre 5 y 13 años-.

También ha señalado que, a partir de mañana, los servicios sociales de la Junta de Andalucía intervendrán en el asunto y analizarán la situación para determinar qué es lo mejor para estos menores, y la forma de proceder con ellos.

Con respecto a los fallecidos, ha recordado que la mujer, de unos 40 años, era de La Zarza pero llevaba muchos años viviendo fuera y había regresado hace alrededor de un mes, mientras que se desconoce de dónde procedía su pareja.

Los cuerpos fueron descubiertos en la mañana de ayer tras avisar uno de sus hijos al casero de la vivienda de que su madre estaba "dormida y muy fría".

Podrían haber fallecido el pasado martes, además de que los propios niños habrían dicho a los agentes de la Guardia Civil que llevaban varios días comiendo y vistiéndose solos.

Los pequeños se habrían acostumbrado a que su madre y su pareja no les atendiesen de forma continua, por lo que no consideraron extraño que no saliesen de la habitación, hasta el punto de que uno de los menores habría dicho a los agentes que pensaba que su madre dormía y su pareja "jugaba a la Play".