La fiscal venezolana dice querer convertirse en un "factor para el diálogo"

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que quisiera poder convertirse en un "factor para el diálogo" entre el Gobierno y la oposición del país y dijo estar dispuesta a tener conversaciones francas con el presidente, Nicolás Maduro, y con dirigentes antichavistas.

"Ojalá pudiera tener una conversación franca con el presidente (...) y con la oposición, ojalá yo pudiera convertirme en un factor para el diálogo en este país (...) estoy dispuesta a hacerlo con quien sea necesario", dijo la fiscal en una entrevista con la emisora privada Unión Radio.

Dijo que le gustaría tener una "conversación franca con el presidente", Nicolás Maduro.

"Tengo que anteponer los intereses del país, los intereses de la nación por encima de mis propios intereses, es más, si la solución de estos conflictos pasa porque yo no esté en el Ministerio Público también estoy dispuesta a hacerlo, si la solución de este país pasa porque yo esté privada de libertad, estoy dispuesta a hacerlo", dijo.

Ortega agregó que su deseo es que se entienda que el país pide "paz, entendimiento, alimentos, medicinas".

El Tribunal Supremo ha iniciado un proceso de enjuiciamiento en contra de la fiscal Ortega, impulsado desde el chavismo, que podría separarla de su cargo.

Hoy la funcionaria dijo que no sabe nada sobre el desarrollo de este enjuiciamiento, pues todo "es clandestino", y apuntó que nunca le permitieron juramentar a sus defensores para hacer frente a este proceso.

"Ahora, todo es posible, hasta que me pidan una orden de captura, lo máximo que me pueden hacer es que me maten, que lo hagan, y que si me piden una privativa de libertad, bueno, si me capturan qué puedo hacer frente a esta situación tan irregular que está viviendo el país, tan anormal, tan insegura", dijo.