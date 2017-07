Hacia una integración iberoamericana basada en la ciudadanía y su diversidad

Construir Iberoamérica no es solo cuestión política, sino una tarea de toda la ciudadanía hacia la integración regional, basada en el respeto de la diversidad y de las distintas realidades sociales, étnicas y culturales, según dijeron hoy varias personalidades al conmemorarse 25 años de Cumbres Iberoamericanas.

Fue en la presentación del libro "Somos Iberoamérica. 25 años de Cumbres Iberoamericanas", un proyecto conjunto de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y la Agencia Efe, que recoge otras tantas entrevistas a figuras representativas de distintos ámbitos, gran parte a cargo de la periodista Macarena Soto.

En la sede de la Fundación Giner de los Ríos de Madrid, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, manifestó el deseo de que Iberoamérica no sea fruto de un solo líder u organización, sino del "esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos" en un mundo más multilateral y solidario, orientado a la cooperación y en paz.

A su vez, el presidente de Efe, José Antonio Vera, enfatizó "alto, fuerte y con orgullo" la vocación iberoamericana de esta agencia internacional de noticias.

Destacó Grynspan que el libro se concibió orientado a la cultura como columna que sustenta y da sentido a lo iberoamericano.

No solo tiene un enfoque oficial, explicó, sino que se basa en vivencias de las gentes porque la construcción iberoamericana se vive en la sociedad, nace de los afectos, de las migraciones, de los intercambios, "de abajo arriba".

"El sentido de comunidad no puede crearse por decreto, las comunidades las crean las gentes", apostilló al explicar que las cumbres no se habrían mantenido a lo largo de un cuarto de siglo si no fueran reflejo de la realidad.

"Todos somos Iberoamérica y en este espacio cabemos todos", dijo en alusión a la riqueza cultural y étnica de origen indígena, afrodescendiente e ibérica, con un futuro "único en el mundo".

"Hemos apostado mucho por las identidades incluyentes, reconocer en nosotros mismos que somos muchas cosas a la vez", comentó, pero también recordó que no hay derechos sin deberes.

Desde la Segib, constituida en 2003, se crean espacios para el encuentro y el diálogo entre las culturas; es capaz de "escuchar y hacer, de llegar a las personas" y trabajar con la ciudadanía para el bienestar de las gentes.

Y añadió que esta historia común impulsa "a seguir cambiando y construir una Segib cada vez más abierta al futuro con las personas jóvenes".

"Efe es Iberoamérica, somos Iberoamérica", sintetizó, a su vez, Vera. Repasó los 78 años de Efe y cómo sus fundadores tuvieron el sueño de crear una agencia internacional que diera las informaciones con "acento propio".

"Hemos aportado bastante a que la comunidad iberoamericana tenga una mayor incidencia desde el punto de vista informativo (...) -según Vera- desde un planteamiento puramente de la lengua española y portuguesa", que hablan 800 millones de personas en todo el mundo, tras abrir la primera delegación en Buenos Aires hace 50 años.

El secretario español de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, dijo que estos 25 años han enseñado que convivir es también vivir con bienestar y justicia.

En un coloquio posterior, el músico y embajador iberoamericano de la Cultura, el uruguayo Jorge Drexler, dijo que los iberoamericanos son un "laboratorio de integración".

"Llevamos mas de 400 años de ventaja -señaló- un mundo que ahora aprende lo que es la interculturalidad y tiene en lo más alto de sus agendas los temas de la globalización y la integración, pero nosotros venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo".

El director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, el colombiano Jaime Abello, se refirió a estos 25 años de construcción democrática y cohesión social.

Pero denunció que la política tiende cada vez más a dividir a las gentes, no solo en Latinoamérica, lo que tiene que ver con "hábiles manipuladores", en alusión a los populismos.

La cantante peruana y exministra de Cultura Susana Bacca dijo que en algunos pueblos aún existe el racismo, que es algo que va en contra de apreciar la diversidad como una riqueza.

El bailarín colombiano de hip hop Duván Arizala dijo que su actividad pudo cambiarlo cuando era un joven sin esperanzas, sin una visión más allá de su entorno.

La productora cinematográfica uruguaya Mariela Besuievsky consideró que la diversidad es la mayor riqueza de Iberoamérica.

El director del digital El Faro de El Salvador, José Luis Sanz, indicó que la cultura representa no solo esperanza individual y colectiva es una manera de transformarse las personas, la sociedad. la cultura tiene un potencial económico extraordinario.

Y el músico brasileño Carlinhos Brown se definió como "artista, iberoamericano y nacido en Brasil" y denunció que aún hay "mucho racismo" en la región, y demandó que se protejan todas las culturas, sobre todo la africana, que también forma parte de la cultura iberoamericana.