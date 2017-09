Los padres de Hodei decepcionados tras el juicio en Amberes, visto para sentencia

Los padres de Hodei Egiluz, el joven vasco desaparecido en la ciudad belga de Amberes en 2013 y cuyos restos fueron encontrados tres años después en el río Escalda, se mostraron hoy "decepcionados" tras el juicio a los sospechosos de robarle antes de su muerte, que ha quedado visto para sentencia.

El Tribunal de Amberes escuchó las alegaciones de las partes, en un juicio sobre los cargos que se imputan a los tres jóvenes que aquella noche robaron la cartera y el móvil a Hodei.

La Fiscalía no ha considerado probado, por falta de evidencias aportadas, que exista una relación de causalidad entre los dos robos -uno de ellos con fuerza- y la desaparición del joven esa misma noche.

En el juicio solo se personó uno de los acusados, que se encuentra en prisión por otro delito, mientras que los otros dos están en paradero desconocido.

El fiscal pidió para ellos cuatro años de cárcel y solicitó que se contemple la existencia de agravantes como la nocturnidad y la acción en grupo.

A Hodei, indicó el Ministerio Público, primero se le habría quitado el móvil sin apenas tocarle y después, la cartera, con un forcejeo.

Tras los alegatos de los letrados, el padre de Hodei quiso pedir la palabra para decir al juez que conocía bien a su hijo y no era propio de él llevar sus objetos de valor de forma visible y accesible.

La madre de Hodei reclamó, por su parte, levantarse para mirar de cerca a los ojos al único acusado presente, sin hablar con él.

"Siento mucho lo que hice, pero yo no maté a su hijo", dijo el acusado poco después del cara a cara.

"Este no es nuestro juicio de Hodei", declaró el padre a los medios, ante los que explicó que los jóvenes que lo atracaron "no son unos pobrecillos que no tienen para comer" y que podían "haber decidido no robar".

"Yo he viajado por Bélgica y aquí hay cientos de comedores, no hay que robar para comer", explicó a la prensa, después de que en la sala el único acusado, un magrebí de 22 años, relatara que llegó con 15 años a Bélgica y que, al ser ilegal y no tener sustento alguno, se veía obligado a delinquir.

"Aquí el único que ya no tiene futuro es Hodei", lamentó su madre, Koro Díaz, quien como el resto de la familia y amigos portaba insignias con el nombre del joven, que, según el padre, prefirió seguir su carrera en Europa que en Colombia, entre otros factores, por motivos de seguridad.

Pablo Egiluz consideró al Estado belga "responsable subsidiario" de la muerte de su hijo, al dejar en libertad a "asociales crónicos" como los tres jóvenes que, piensa, tuvieron más que ver con la muerte de Hodei que lo probado. "Si no todos, si al menos alguno", apuntó.

La familia estará en Bélgica el próximo 20 de octubre, cuando se dicte sentencia, y un día antes recordarán el cuarto aniversario de la desaparición de su hijo.

La noche de los hechos, relataron a Efe fuentes cercanas al caso, el chico se despidió de sus amigos para regresar a casa tras una cena y, antes de que su pista se perdiera definitivamente, se sabe que fue atracado en dos ocasiones: una para robarle el móvil y otra, la tarjeta de crédito.

Las últimas personas que declararon haber visto a Hodei antes de su desaparición aseguraron que el joven se encontraba atemorizado y miraba hacia atrás, tal vez temeroso de que alguien le siguiera.

El juicio sufrió hoy un retraso de tres horas por la falta de servicio de interpretación al árabe para el acusado, lo que causó gran frustración entre los padres y la veintena de amigos y vecinos que los acompañaban desde el País Vasco.