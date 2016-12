La portavoz de Podemos Madrid echó en falta más diálogo al cesar a su antecesor

Aunque insiste en que el procedimiento pare cesar a su antecesor en el cargo fue "democrático", la nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, cree que hubiera sido necesario "más diálogo entre las partes" y confía en que serán capaces de superar las "diferencias".

En una entrevista con la Agencia Efe, la nueva portavoz de Podemos defiende la "legitimidad" de la destitución de José Manuel López, una decisión que tomó el pasado viernes el Consejo Ciudadano de Podemos en la región y que ayer ratificó el grupo parlamentario con un solo voto de diferencia, al igual que su nombramiento.

Con todo, reconoce que en este proceso hay algunos aspectos mejorables.

"Me gustaría que hubiéramos dialogado más entre las partes, pero no solamente en relación con este tema, sino en el año y medio que llevamos (en la Asamblea de Madrid)", señala.

Y es que para Ruiz-Huerta es necesario hacer una "autocrítica" de las "dificultades" que los diputados regionales de Podemos han tenido para "dirimir la diferencias".

"Es un problema a nivel global en este partido", sostiene, al tiempo que hace un llamamiento para "poder hablar con más tranquilidad, sin tanto apasionamiento".

Por su formación como jurista y psicoterapeuta, asegura que es "muy partidaria de la comunicación", por lo que uno de los objetivos primordiales que se plantea en el nuevo cargo es "recomponer el diálogo en este partido y en este grupo parlamentario".

"No sé cuál es la razón, es algo que me he encontrado en esta organización que para mí ha sido novedoso (...) me ha resultado un poco sorprendente que haya a veces estas dificultades de dialogar entre compañeros", cuenta.

A partir de ahora, confía en que sean capaces de "superar estas diferencias", ya que "Podemos es una formación muy nueva, formada por gente muy joven y aquí todo está modelable y por hacer".

Ruiz-Huerta pertenece al ala anticapitalista del partido que se integró en la lista del actual secretario general de Podemos en la región, Ramón Espinar, afín a Pablo Iglesias, en las primarias celebradas recientemente para renovar el Consejo Ciudadano, órgano político del partido en la región.

López, por su parte, formó parte de la lista liderada por la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, próxima al número dos de Podemos, Íñigo Errejón.

Para la nueva portavoz, el hecho de que se sumara a una de las candidaturas que compitieron en las primarias no tiene por qué ser un impedimento en su intención de "coser las heridas que queden por coser", como declaró nada más ser ratificada en su cargo.

"No puedo negar mi sensibilidad ni el equipo con el que me he presentado al Consejo Ciudadano, pero ahora se trata de abandonar eso que forma parte del pasado, hay que empezar a trabajar con una lógica de que somos todos el mismo partido", dice.

A pesar de que defiende que "no es posible un Podemos sin las diferentes sensibilidades que coexisten" en el partido, considera que "tiene sentido que lideren las personas que han defendido una determinada propuesta".

Por ello, ve "lógica" la decisión de cesar a López al haber formado parte de "una propuesta política diferente" a la que finalmente resultó ganadora en las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid.

También ha justificado el momento escogido (el pasado viernes por la tarde, en la víspera de Nochebuena) al indicar que era "muy urgente poner en funcionamiento la nueva hoja de ruta" fruto de la Asamblea Ciudadana de Podemos Comunidad de Madrid celebrada poco antes de las primarias.

Además, ha comentado que no le parecía "adecuado" hacer un relevo en la Portavocía cuando quedaban "escasos plenos" para finalizar el periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid.

Tras su nombramiento como nueva portavoz, Ruiz-Huerta ha hablado a través del servicio de mensajería instantánea Telegram con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que asegura que le ha felicitado por las entrevistas que ha concedido estos días a los medios de comunicación.

"Conoce las dificultades que a veces entrañan", apunta.

Todavía no ha contactado con el número dos del partido, Íñigo Errejón, aunque ha rechazado la campaña de Twitter en la que varios dirigentes afines a Iglesias le criticaron por desaprobar la destitución de López.

"No estoy de acuerdo con las campañas que se hacen fuera del debate en los órganos, en las redes sociales, en los medios de comunicación, a veces se utilizan mal para hacer daño a la organización y eso es un error", ha concluido.