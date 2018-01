No, la Universidad de Oxford no dará 15 minutos extra solo a las mujeres para terminar los exámenes

La Universidad de Oxford va a dar 15 minutos más de tiempo para hacer los exámenes a sus estudiantes. A todos, no solo a las mujeres. Una realidad que choca con lo que han publicado algunos medios, que informaron de que esta medida solo afectaría a las estudiantes. La idea de la iniciativa es que ellas puedan tener mejor nota en las asignaturas de Matemáticas e Informática, ya que según el centro se ven más afectadas por la presión y el estrés del límite de tiempo.

Como informó Daily Mail, con el sistema de 90 minutos para hacer un examen solo siete mujeres de Matemáticas lograron la máxima nota. Una cifra muy baja comparada con la de los hombres, ya que fueron 45 los que obtuvieron esa calificación. Fue entonces cuando propusieron aumentar 15 minutos el tiempo para hacer las pruebas en ciertas especialidades, que no variarían la dificultad o la extensión de los exámenes.

En un documento de la universidad al que tuvo acceso The Sunday Times, Oxford defiende que esta decisión puede mitigar "la brecha de género". Además, recuerdan que los exámenes deben ser "una demostración de comprensión matemática, no una contrarreloj". Eso sí, un portavoz ha asegurado que aunque no han sacado "conclusiones firmes" con los datos del primer año, sí han notado que las mujeres estudiantes de tercer año "mejoraron sus calificaciones con respecto al segundo".

Según una profesora de la Universidad de Londres, citada por el Daily Mail, las mujeres hacen una segunda comprobación de sus respuestas antes de presentarlas. Algo que las diferencia de los hombres, que responden mucho más rápido, pero tienen mayor tendencia a equivocarse. El centro ha recibido críticas de machismo por la medida.