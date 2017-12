Una ajedrecista renuncia a defender sus títulos mundiales en Arabia Saudí alegando el machismo del país

Anna Muzychuk, jugadora profesional de ajedrez, ha renunciado a defender dos títulos mundiales en el Campeonato del Mundo que tendrá lugar en Arabia Saudí. La ucraniana alega a sus "principios" y a las condiciones de la mujer en Arabia Saudí como motivos para no acudir al evento deportivo, que se celebrará del 26 al 30 de diciembre.

En una publicación de Facebook, la ajedrecista ha explicado su decisión: "No quiero jugar bajo las normas de otro, no quiero llevar abaya –un vestido tradicional en algunas zonas musulmanes–, no quiero ir acompañada cuando salga afuera, no quiero sentirme una persona de segunda". Muzychuk sigue así los pasos de su hermana Mariya, otra excampeona que renunció a jugar la Copa del Mundo en Irán a principios de este año. "Estoy realmente feliz por el hecho de que compartamos el mismo punto de vista", ha dicho Muzychuk.

Con su decisión, esta jugadora profesional ha renunciado al dinero que podría conseguir en Arabia Saudí: en cinco días hubiera ganado más que en doce competiciones juntas. Con todo ello, lamenta que esta situación sea tan "molesta", pero recalca que lo peor es que "casi a nadie le importa de verdad". Muzychuk comenta que hace un año ganó los dos títulos que ahora va a perder en Arabia Saudí y que se siente "realmente mal".

La polémica que se ha generado en torno a Muzychuk se produce en un Campeonato Mundial en el que, por primera vez en la historia, las mujeres no están obligadas a llegar una prenda obligatoria, como el hiyab, aunque sí se han impuestos unas reglas restrictivas de vestuario. La organización del Mundial anunció esta medida el pasado mes de noviembre.