La pesadilla de las cabalgatas de Reyes no era una drag queen: era Chiquetete

A pesar del debate cargado de insultos y homofobia de los últimos días sobre la presencia de una drag queen en la cabalgata de Vallecas, el momento más temido por los guardianes del "secreto de los Reyes Magos" se ha producido en un punto muy distinto: el colegio Hermanas de la Cruz de la localidad sevillana de Carmona (no confundir con Carmena, no vaya a ser que alguien no se lo perdone jamás a la alcaldesa madrileña).

Allí, y ante decenas de niños, Melchor se desprendió de su barba y su corona y en una inesperada 'salida del armario' desveló su verdadera identidad: el cantante Chiquetete. "Yo soy cantante, yo soy Chiquitete", afirmó Melchor reconvertido en el artista flamenco Antonio Cortés tras quitarse parte de su disfraz de rey mago.

Por si había duda, y ante el estupor de los niños y sus familias, el cantante, que inicialmente había contado a los niños en un discurso propio del rey Melchor que había trabajado "en muchas partes del mundo, algunas muy pobres", explicó que es "un señor que canta 'la cobardía" y llegó a entonar una estrofa de la canción Esta cobardía de mi amor por ella, su gran éxito musical.

Los vídeos del momento y las bromas no han tardado en circular a través de las redes sociales y Chiquete se ha convertido en trending topic nacional este 6 de enero protagonizando bromas y memes:

Cuando te levantas a ver si han llegado los reyes y te encuentras con Chiquetete pic.twitter.com/ZPJFMUoctE — Susu (@susumar1996) 5 de enero de 2018

Así que el Rey Melchor que se bebía la bebida que ponían los padres, ha sido siempre... CHIQUETETE ! pic.twitter.com/P48ICyd3M4 — Fer Novato (@fer_novato) 5 de enero de 2018