La homofobia siguió en la COPE tras la cabalgata: "Creo que en Vallecas no había quien se agachase a recoger caramelos"

Lejos de poner freno a los comentarios homófobos tras la ola de críticas desatadas por las palabras de Luis del Val, la cadena COPE ha seguido siendo escenario de ataques contra el colectivo LGTBI. En esta ocasión el autor de los comentarios ha sido el periodista Fernando Jáuregui que aprovechó su participación en el informativo La Linterna de la cadena de la Conferencia Episcopal para comentar que en esa noche de Reyes "por lo menos" no había acudido a ver la cabalgata de Vallecas "que creo que ahí no había quien se agachase a recoger caramelos", en relación con la participación de una carroza por la diversidad impulsada por el colectivo LGTBI Orgullo vallecano.

El comentario de Jáuregui se produce en el siguiente contexto:

Marta Ruiz (presentadora): "¿Ya habéis visto a los reyes?"

Fernando Jáuregui: "Yo en Tres Cantos"

Federico Quevedo: "Yo en Pozuelo"

Fernando Jáuregui: "Una naumaquia era, te digo la verdad - en referencia a la lluvia -. Por lo menos no he ido a Vallecas, que creo que ahí no había quien se agachase a coger caramelos"

Marta Ruiz: "Anda, anda, anda... de la cantidad de gente, supongo Fernando"

Fernando Jáuregui: "Sí, por eso... Sería por eso, sí"