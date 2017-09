El Congreso aprueba declarar nulas las sentencias de los juicios franquistas

El pleno del Congreso ha aprobado la Proposición No de Ley (PNL) presentada por los socialistas para anular los juicios franquistas. En la iniciativa destacaban el caso de la sentencia de muerte contra el presidente de la Generalitat Lluis Companys dictada por el régimen franquista al término de la Guerra Civil.

El texto ha salido adelante con el 'no' de PP, ERC, UPN y Foro y la abstención de Ciudadanos y Bildu. Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, Compromís Coalición Canaria y Nueva Canarias han votado a favor.

La diputada del PSOE, Meritxel Batet, ha defendido esta propuesta asegurando que la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas recogida en la Ley de Memoria Histórica no ha sido suficiente para "cerrar heridas en nuestro país".

Batet ha recordado que "la ilegitimidad de un tribunal" estaba recogida en esta normativa. "Hoy un tribunal puede declarar nula una ley, no la puede declarar ilegítima. Por lo tanto, fuimos más allá con la Ley de Memoria Histórica hablando de ilegitimidad", ha apuntado.

Sobre el articulado de esta normativa, el portavoz del grupo mixto, Jordi Xuclà, ha presentado una enmienda que no ha salido adelante en la que solicitaba la revisión del artículo tres. Según ha apuntado, esta petición estaba relacionada con "la declaración de ilegitimidad" de los tribunales franquistas y de sus decisiones. "Tenían razón los que argumentaban que había que declarar la nulidad de las sentencias por parte del Parlamento", ha argumentado.

Por su parte, el diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardá, ha reseñado que esta propuesta "llega tarde" ya que su grupo ha presentado "diez o doces veces" una modificación de la Ley de Memoria sin que esta propuesta haya fructificado. El grupo confederal Unidos Podemos ha apoyado a Tardá en esta argumentación. Su portavoz Xavier Domènech ha recordado que este diputado "lleva años pidiendo la nulidad" y que la propuesta de PNL llega "cuando estamos en la principal crisis de Cataluña con el Estado español".

Aprobados por unanimidad en el Parlament

En el debate de esta PNL Domènech ha recordado al Partido Popular y a Ciudadanos que en el Parlament catalán se aprobó por unanimidad y, por lo tanto con el apoyo de estos grupos, la ilegalización de los tribunales políticos del franquismo y se proclamó la nulidad de las sentencias de los mismos.

Los socialistas han aceptado una enmienda de Unidos Podemos para reconocer "la honorabilidad de todas las víctimas de la represión franquista, como acto de reparación del dolor que sufrieron y de las injusticias de que fueron objeto".

Desde Ciudadanos han asegurado que este tema "seguramente" no es una de las "prioridades de su grupo". José Manuel Villegas ha recordado a los socialistas que cuando Tardá y Domenech presentaron esta propuesta, un diputado de su grupo, Torres Mora, se preguntó "¿con qué efecto?" querían que se anulase "una sentencia de muerte que ya ha sido ejecutada".

Sánchez Camacho, como representante del Partido Popular, se ha opuesto a la propuesta promovida por Batet asegurado que "no es un PNL más". "Quiere ir más allá de lo establecido en la Ley de Memoria Histórica", ha reseñado su portavoz. Sobre el caso de Companys, esta diputada ha dicho que "no es un símbolo". "No fue el presidente de todos los catalanes. Estoy cansada de que se tergiverse la historia", ha incidido.