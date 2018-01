Piden al juzgado medidas cautelares para impedir la participación de la carroza LGTBI en la cabalgata de Vallecas

La Liga Española Pro Derechos Humanos ha solicitado al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Madrid que adopte medidas cautelares urgentes para impedir la participación de la carroza en favor de la diversidad y la igualdad LGTBI en la cabalgata de los Reyes Magos del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Así lo reclaman en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que alegan que esa carroza "perjudica altamente el interés general, a los niños en su ilusión y tradición, además del interés legítimo de la Iglesia Católica por la irreverente y ofensiva imagen que afecta a uno de sus principales símbolos".

El documento, que han registrado este mismo miércoles, comienza asegurando que en dicha cabalgata se va a sustituir la tradicional por una carroza de "reinas", lo que a su juicio va en contra "del arraigo de las tradiciones católicas y la inalterabilidad de las instituciones bíblicas". "Más aún cuando se trata de fiestas religiosas dirigidas hacia la inocencia de los niños", apostillan.

La carroza a favor de la diversidad, impulsada por Orgullo Vallekano y la Mesa de Igualdad del barrio, desfilará en el séquito que acompaña a Melchor, Gaspar y Baltasar, no los sustituye. Con el lema "todos som@s las reinas de nuestras vidas" la carroza pretende impulsar la diversidad con la participación de la 'drag queen' La Prohibida, la actriz y directora Roma Calderón y la cantante de hip hop Dnoe Lamiss .

"Planteamos estas medidas cautelares por la alarma social a nivel nacional que está generando por la ofensa a las creencias religiosas", recoge la petición, en la que explican que, con la presencia de las "Reinas Magas", "se cambiaría el criterio por el cual existen los Belenes y la imagen de quienes adoraron al Niño Dios a pocos días de su nacimiento".

"Esto causaría un daño de imposible reparación, porque en ningún caso podría retrotraerse la imagen difundida", aseguran, para terminar diciendo que la ilusión de los niños se basa en que "los mismos Reyes Magos que ofrecieron regalos de alto valor a Jesús ahora celebran su llegada con regalos a los infantes como tributo del propio Jesús a la humanidad".

Por último, concluyen recordando que las "Reinas Magas" no existen en la tradición religiosa, y que los Reyes Magos "no son personajes sino citas bíblicas de las cuales el Ayuntamiento de Madrid no es titular". "Por ello no puede alterar la inalterabilidad dogmática de la Iglesia Católica durante milenios", señalan.



La carroza a favor de los derechos LGTBI que desfilará este viernes en Vallecas ha levantado la polémica y desatado la lgtbifobia en redes sociales. De hecho, el colectivo impulsor de la iniciativa está preparando una denuncia por amenazas de muerte. "¿Qué pinta una aberración así en una cabalgata de reyes?", "sois escoria humana, maricones" o "que uno de estos tire a la cabeza y arreando", junto a una foto de un francotirador, son algunos de los mensajes que se han lanzado.