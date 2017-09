Puertorriqueños en Florida arriman el hombro para enviar ayuda a su isla

Los puertorriqueños residentes en el centro de Florida, muchos de los cuales no saben nada de sus familiares, continúan preparándose para enviar ayuda a los damnificados por los huracanes Irma y María.

"Lo mejor que podemos hacer en esto momentos es enfocar nuestras mentes en cómo ayudar y en organizar esa ayuda hacia nuestros hermanos", dijo hoy a Efe el activista comunitario de Orlando Julio Zayas.

Agrupados bajo la sombrilla de la Coordinadora de Apoyo, Solidaridad y Ayuda para Puerto Rico, creada tras el paso de Irma por la isla, los boricuas de la Florida Central ya han preparado varios furgones con artículos de primera necesidad que enviarán a Puerto Rico en cuanto puedan.

Además continúan recolectando donaciones en un centro de acopio habilitado en el Centro Borinqueño Acacia, al este de Orlando, y en otro que acaban de abrir en Kissimmee, al que seguràn otros en los condados Polk, Seminole y Volusia.

Zayas, director del Comité de Preservación de la Cultura Puertorriqueña y vicepresidente de la Parada Puertorriqueña en Orlando, se propone además organizar un maratón benéfico por radio.

"Mañana sábado tendremos una reunión privada un grupo de unos 25 promotores independientes de programas radiales para organizar un radio maratón en el que se encadenen varias estaciones, incluyendo algunas en Miami", dijo Zayas.

En bancarrota y sumido en una crisis económica que ha provocado un éxodo constante de boricuas hacia la Florida, Puerto Rico es casi un Macondo desamparado, asegura John Cortés, representante demócrata en el Congreso floridano, quien, según dijo a Efe, está organizando el envío de un cargamento de generadores solares.

Asimismo, los veteranos de guerra de Florida también se organizan para ayudar en la recuperación de la isla, según dijo a Efe hoy el coronel retirado Dennis Freytes.

Junto a miembros de Florida Volunteers Knights of the Round Table y otros ex militares Freytes ha formado "Operación Rescate de Puerto Rico", un esfuerzo de "un grupo de ciudadanos que hace una labor cívica espontánea por el bienestar del pueblo".

El huracán María tocó tierra el miércoles en Puerto Rico con vientos de 150 millas por hora (250 km/h), intensas lluvias, marejadas y tornados y ha causado al menos seis muertos, según datos facilitados hoy por el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera.

María ha dejado sin electricidad a casi la totalidad de los 3,5 millones de habitantes de Puerto Rico y provocado el desbordamiento de varios ríos.

Otras islas del Caribe que, al igual que Puerto Rico habían sufrido una semana antes el embate del huracán Irma, también han resultado dañadas por María.