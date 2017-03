Wert defiende en el Congreso su política de becas cuando las recortó casi un 30%

José Ignacio Wert ha vuelto al Congreso con un powerpoint lleno de datos para justificar su gestión educativa en la subcomisión que la está poniendo en cuestión y que pretende romper con su ley, la Lomce, para sustituirla por otra."No tuve mayor preocupación como ministro ni negociación más dura que conseguir un incremento de las becas cuando las exigencias de consolidación fiscal era las más duras", ha dicho el exministro, que ha sacado pecho del aumento del número de becarios obviando el recorte de las cuantías de las ayudas de hasta un 27%.

La mayoría de grupos, salvo el PP y un Ciudadanos conciliador, le han dedicado duros reproches por la Lomce, por los recortes y por la falta de diálogo durante sus años de mandato. Algunos, como los socialistas, le han acusado directamente de "maquillar las cifras", procedentes en su mayoría de la fuente para la que trabaja desde que fue enviado a París como embajador, la OCDE.

Al finalizar la sesión, los periodistas le han preguntado qué le ha parecido que el Gobierno haya desmontado sus reválidas: "A mi edad no me siento desacreditado por nada", ha respondido. "En política hay que tener flexibilidad intelectual y no tomarse las cosas como una cuestión personal", ha añadido.

En su comparecencia había justificado sobre las evaluaciones que "han creado malentendidos respecto a los objetivos que perseguían", lo que no ha impedido que se mantenga en su defensa férrea de ellas: "El uso está acreditado que produce efectos de mejora en el sistema educativa. Y la existencia de esas métricas permite dar autonomía a los centros escolares siempre que se mantenga esa definción del estado como garante de la equidad".

Wert ha cerrado su paso por el Congreso advirtiendo que no pretendía parecer "triunfalista". "La mejora de los indicadores no es atribuible a la gestión de mi equipo ni a la mía propia. Ni lo conseguido permite dar por resueltos los problemas del sistema. Pero es improtante anclar el debate en la realidad de los datos y no en estereotipos", ha concluido.

"Hubo decisiones subóptimas que abordar"

Ante las peticiones de autocrítica, el exministro se he culpado al "periodo de extraordinaria dificultad" y ha dicho que "no se trata de hacer autocrítica o dejarla de hacer, sino que cada entorno político marca márgenes de actuación". "Se toman decisiones subóptimas, y hubo muchas decisiones subóptimas que abordar", ha reconocido, poniendo como ejemplo la desaparición de los programas de cooperación interterritorial por los que le había preguntado Ciudadanos.

Wert ha aguantado el chaparrón con un tono tranquilo, deseando "la mejor de las suertes al trabajo de la subcomisión", sin bromas ni salidas de tono que eran habituales en su etapa al frente de Educación. Se ha ceñido en su lugar a los gráficos que llevaba recogidos en el power point, con los que ha querido tocar todos los palos: abandono escolar, ratios, profesores, universidad, FP...

En medio de esa exposición positiva de números, sí ha reconocido que se produjo una "contracción del gasto público" y que todavía no se ha recuperado si lo comparamos con niveles "anteriores a la crisis". Y ha culpado a la coyuntura de esos recortes, reconociendo, eso sí, que se ha cargado a las familias con parte de esa inversión que no hizo el Estado y que la inversión media queda por debajo de la media de la OCDE y de la UE.

La petición de comparecencia de Wert, de parte de Unidos Podemos, ha sido muy cuestionada por grupos como el PP, Ciudadanos o PSOE. "Jamás pensamos que Unidos Podemos pudiera tener esta consideración con usted y escuchándolos nos ha quedado claro. Esta subcomisión ni juzga ni absuelve. No está usted ante un tribunal", ha dicho la diputada popular María del Carmen González. El portavoz socialista Manuel Cruz ha manifestado, por su parte, que su grupo "nunca llamaría a un pirómano para apagar un fuego" y ha pedido al exministro que "no vuelva a poner sus manos sobre la educación de este país".