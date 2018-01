Vuelve ‘Nada que perder’ a Madrid

Después de su gira nacional e internacional, ‘ Nada que perder’ estrena su cuarta temporada en la Sala Teatro Cuarta Pared (C/Ercilla, 17) los días 18, 19 y 20 de enero a las 21h. Con más de 130 funciones y más de 20.000 espectadores califican esta obra como sobresaliente.

La obra, ha conseguido la Mención Especial del Público en el Festival Don Quijote de París en 2017; y además ha sido galardonada con el segundo Premio a Mejor Espectáculo, y Premio a Mejor Actriz para Marina Herranz en el XX Certamen Nacional Garnacha de Haro, La Rioja en 2017.

Esta obra dirigida por Javier Yagüe es un espectáculo de serie negra. Un asesinato es el punto de partida de esta obra que se estructura en ocho interrogatorios sucesivos. Interrogatorios no sólo entre policías y sospechosos, sino también entre abogados y empresarios, psiquiatras y pacientes, jefes y empleados, padres e hijos… A través de los interrogatorios iremos descubriendo que el pasado siempre vuelve y que es peligroso llevar a alguien hasta un extremo en que ya no tiene nada que perder. Pero en esta obra, como en todas las buenas historias de serie negra, no se habla sólo de un asesinato sino también de códigos de conducta y valores, o mejor dicho de su ausencia, porque, en definitiva, nos estamos introduciendo en las corrientes subterráneas y en las cloacas de una sociedad en crisis, una crisis que no es sólo económica.

Para participar, sólo tienes que rellenar el siguiente formulario antes del lunes 15 de enero, y podrás conseguir una de las 15 entradas dobles que tenemos para ti.

¡Suerte!