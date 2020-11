Borràs concurrirá a las primarias de JxCat para ser candidata a la Generalitat

Barcelona, 11 nov. (EFE).- La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha oficializado su candidatura a las primarias del partido para elegir al aspirante a la presidencia de la Generalitat, por lo que se une al conseller de Territorio, Damià Calvet, a la espera de si Carles Puigdemont acaba también presentándose.

"Hoy doy el paso y me presento a las primarias como candidata a la Generalitat y por eso os pido que me acompañéis. Que me avaléis, que os suméis a un proyecto basado en la fuerza de la gente que no hemos renunciado a conseguir la independencia de nuestro país", ha anunciado Borràs en un tweet.

En un vídeo adjunto, la dirigente explica que "las dudas que podía tener, porque la decisión no es fácil, se han ido desvaneciendo" con el apoyo constante de todas esas personas que le han hecho sentir "que sí, que era posible ganar el futuro".

Si bien Damià Calvet oficializó hace dos días su voluntad de concurrir a las primarias, dejando claro que si Puigdemont da el mismo paso, él se retiraría para sumarse al expresidente catalán, Borràs no ha hecho referencia a ello en ningún momento de su anuncio y solo ha aludido a Puigdemont para afirmar que su compromiso con él es "inalterable".

"Os dirán que ahora no toca hablar de independencia, que es momento de gestión. Por eso ahora más que nunca es momento de trabajar con solvencia para conseguir la independencia, que es futuro y libertad, y el mejor instrumento para resolver los problemas que tenemos", expresa en el vídeo.

Ya hacía semanas que Borràs había apuntado su intención de concurrir a las primarias, aunque no ha oficializado su candidatura hasta hoy miércoles, horas antes de que se cierre el plazo esta misma medianoche, con la duda de si Puigdemont también acabará optando.

Entre algunos apoyos que ha ido recibiendo a través de Twitter, Borràs ha recibido el aplauso de Quim Torra por presentar su candidatura: "¡Por la República Catalana! Adelante, Laura Borràs", ha escrito el expresidente en alusión a la que fuera su consellera de Cultura durante cerca de un año.

Las primarias que arrancaron este pasado lunes durarán varias semanas, en las que habrá tres votaciones separadas en el tiempo: primero la del presidenciable (28 y 29 de noviembre), después la de las primeras posiciones de la lista (medianos de diciembre) y finalmente, el resto de la candidatura.

Borràs, por su parte, está pendiente de la investigación por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), unos hechos que, según el Tribunal Supremo, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros.