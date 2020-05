Sevilla necesita un Podemos de la calle, no de los sillones y de las comisiones

Vivimos unos tiempos en los que la gente a la que representa Podemos, la gente de abajo, tiene por delante un panorama muy negro si no se organiza en una lucha por unas condiciones de vida dignas que deje atrás los parámetros capitalistas según los cuales la economía depende de los beneficios de la élite.

Estos momentos convulsos están marcados por la reacción de la derecha, que está ensayando una movilización contra el Gobierno progresista, que ha tomado algunas medidas en favor de los trabajadores y la juventud. Lo va a hacer en defensa de los intereses de las élites, pero usando la demagogia, que debe ser combatida conscientemente por una fuerza política armada no sólo de razón sino también de voluntad popular. Esta misión corresponde a Podemos, respondiendo a su espíritu original. No hacerlo, o tratar de hacerlo con participación en comisiones con la “otra derecha”, sólo dará más cancha a la ultraderecha.

El papel de Podemos no es hacer política a la vieja usanza. No es parecerse a la izquierda acomodada en las instituciones y absorbida por su lógica. Sin embargo, la secretaria general de Sevilla, Susana Serrano ha llevado a ese punto a la organización en el que Podemos ni se plantea organizar la movilización popular.

Lejos de eso, el único ámbito de actuación es el salón de plenos, las ruedas de prensa sobre comisiones consistoriales y acuerdos con el alcalde al que seis meses antes de aprobarle los presupuestos tildaba de “el voto útil de la derecha”. No lo decía a modo de etiqueta sino que lo basó, en amplios discursos, en el uso continuo del engaño y la mentira a los de abajo para hacer política en favor de los de arriba.

Este Podemos sin dientes y sin uñas que representa Susana Serrano, en medio de la peor catástrofe social desde la Guerra Civil, está siendo además desorganizado de un modo sistemático. La ausencia de transparencia, las convocatorias ad-hoc de reuniones sin comunicar a la militancia, los pactos con el Alcalde sin mediar votación organizada como corresponde, en fin, todas las prácticas que hemos denunciado no son fruto del desconocimiento o de la ignorancia. Es un medio bien orquestado para conseguir efectuar un viraje político que parecería impensable hace pocos años, cuando Podemos se alzó como una fuerza que vino a “patear el tablero”.

Ahora, cuando leemos las noticias con las entrevistas de la coordinadora general en las que le preguntan por el turismo, no tiene más términos que referirse a los “jóvenes empresarios emprendedores”. No encontramos nada de lo que significa esta industria, tal como está organizada, para los miles de camareros con salarios de miseria y jornadas interminables, las kellys, etc. No, ella habla de “economía” en general. Lo mismo cuando le preguntan por Sevilla: “es una ciudad fantástica, me encantan sus calles”. Ni una palabra de recuerdo para la situación infrahumana que se vive en muchos barrios obreros, con bolsas de pobreza propias de países derruidos.

A cualquier observador, y más si se mira desde dentro, le llama la atención el contraste entre las declaraciones de los demás compañeros concejales (Dani, Sandra y Eva) con los de la coordinadora general de Podemos. Hay una brecha ideológica insalvable. Susana Serrano ha sido realzada en los medios de comunicación recientemente, sin que ella lo niegue, como mujer “pragmática”, es decir, como política que acepta los límites de lo posible marcados por el corsé capitalista. En las declaraciones de los demás compañeros queda claro (y a la prensa nos remitimos) una posición más nítidamente de izquierdas, más anclada en lo imposible de aceptar para el sistema, pero irrenunciable si se quiere defender los intereses del pueblo trabajador.

Pero quienes firmamos este comunicado no nos conformamos ni siquiera con las reivindicaciones limitadas del grupo Adelante Sevilla. Podemos debería ser un contrapeso más hacia la izquierda, es decir, un contrapeso más antisistema porque el sistema es antipersonas. Un contrapunto que enarbole la bandera de la lucha en respuesta a la revuelta de los pijos de las cacerolas y las banderitas, por lo derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, lo que vemos es que el ala que representa la compañera Serrano es un lastre para el grupo municipal y con ello para el conjunto de la izquierda. Esto es un verdadero peligro político en la situación actual.

Susana Serrano

Hace un año Susana Serrano decía que “defraudar las expectativas es grave porque la gente deja de creer en ti”. Eso es lo que está pasando en PODEMOS Sevilla hoy. La militancia cada vez se siente menos partícipe de un proyecto que cuando los barrios obreros se movilizan contra la subida de sueldos del alcalde o por sus infraestructuras, su principal representante no acude. O peor, lo hace como hacen los demás políticos, a hacerse unas fotos con tres periodistas para defender unos “planes integrales” que son una hoja de parra para ocultar que se pide una nueva tregua de 10 años para abordar los problemas estructurales que azotan las zonas más empobrecidas de la ciudad. Incluso en estas circunstancias, se sigue reivindicando la Agenda 2030 para Sevilla, estando en 2020.

La realidad es que no podemos esperar. Esperar significa más sufrimientos. No esperar requiere organizar a la gente, salir de la institución y plantear medidas encaminadas a entregar el verdadero poder a la gente trabajadora, es decir, a democratizar la economía y garantizar que las necesidades se cubren bajo criterios sociales y no en función de los beneficios de una minoría. Sí, eso requiere una voluntad política que hoy no está presente en Podemos Sevilla, porque significa encararse con la élite.

Estos son los motivos políticos que mueven al Círculo @PodemosxLaBase, cuya área temática es precisamente el estudio y reivindicación del fenómeno político más importante que ha ocurrido en nuestro país desde la época de la transición. Sí, creemos que otro Podemos es posible, el Podemos original, el que ilusionaba a la gente común y corriente. Quienes hoy rechazan con toda su alma los ataques de la reacción derechista y golpista al Gobierno progresista, ahora especialmente, necesitamos una nueva dirección para recuperar el terreno perdido.