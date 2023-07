Otro artículo más sobre lo mismo, pero no es lo mismo

No les voy a engañar. Éste es otro artículo más sobre las elecciones generales que se celebran en unos días. Otro en la riada de líneas y líneas que se escriben cada cuatro años. Un proceso que puede generar cansancio y más en un momento en que el escepticismo social ante la llamada clase política va en aumento.

Es importante escuchar este cansancio, que se percibe generalizado, porque alguna verdad esconde. La democracia como modelo social se basa en elementos formales: elecciones cada ciertos años, campañas electorales, ejercicio del voto, proclamación de resultados, constitución de parlamentos y gobiernos… Pero también y sobre todo se basa en principios sociales y la idea de que cada persona que compone una sociedad tiene la posibilidad de opinar, asociarse e impulsar el modelo de sociedad que crea más adecuado.

Es en estas cosas en las que seguramente esté perdiendo calidad nuestra democracia y por eso lentamente va quedando solo la forma, la cáscara, que vacía de contenido acaba perdiendo credibilidad por la población. El peligro es justamente que nos quedemos con un sistema político en el que se mantengan las formas, pero se vaya perdiendo todo lo demás. Esta dinámica no es exclusiva de España, sino que parece amenazar a todo el llamado mundo occidental y en cada país tiene quienes la aprovechan para acceder al poder minando las bases de la igualdad.

Estas fuerzas, que reciben varios nombres (alt-right, democracias iliberales, ultraderecha…) tienen una agenda coincidente en varios temas siendo uno de sus preferidos, junto al antifeminismo y el negacionismo del cambio climático, la inmigración. ¿Qué tiene la inmigración para haberse convertido en centro del debate político y punto de apoyo para el acceso al poder de quiénes socaban las bases del modelo de igualdad y democracia?

La respuesta puede ser muy larga pero también es sencilla. Es fácil movilizar a quiénes se sienten frustrados haciéndoles sentir víctimas de una gran conspiración. En un mundo que genera desigualdades enormes y cambia a marchas forzadas vende bien un discurso que niega que las fuerzas de cambio sean fruto del sistema si no producto de un enemigo difuso e intangible. Por eso el cambio climático es una falacia, el feminismo fruto de la psicosis colectiva de las mujeres y la inmigración no responde a un modelo mundial injusto, sino que es el plan de personas que quieren invadirnos.

Lo curioso del caso es que existe una gran diferencia en cómo se responde por parte de las fuerzas que podríamos llamar progresistas a cada uno de estos tres temas. Al menos discursivamente ninguna de estas fuerzas niega el cambio climático o reniega del feminismo. Al contrario, abanderar este último parece ser un codiciado trofeo que ha llevado al enfrentamiento público de personas de alta responsabilidad en el país. No sucede lo mismo con la inmigración.

No se conoce ninguna fuerza política en Europa o EE.UU. que proclame alto y claro que las personas migrantes son parte de la sociedad y deben ser reconocidas íntegramente como ciudadanía. Posiblemente porque, a diferencia de los otros temas, pensamos que a los nacidos en ese mundo occidental no nos afecta directamente. Es cosa que a la gente de buen corazón puede darnos penita, pero afecta a otras personas, desafortunadas ellas. Las personas que se dejan la vida en el mar, las que trabajan en la economía sumergida escondiéndose para no ser expulsadas, las que pagan impuestos sin tener derechos, las que sostendrán el sistema de pensiones, pero probablemente no podrán acceder a una contributiva…

En el mejor de los casos mantenemos una condescendiente mirada de lástima, pero no integramos cuánto nos jugamos como sociedad en romper esta estratificación social que consolida una ciudadanía de segundo o tercer nivel que afecta a una de cada nueve personas en España. Medidas urgentes como solucionar el acceso al permiso de residencia y trabajo para 500.000 personas, acabar con la violación de Derechos Humanos en nuestras fronteras, desmontar el racismo estructural en Europa, garantizar el derecho al voto de todas las personas que viven y trabajan en España o acabar con la trata de seres humanos…

No son medidas de solidaridad o buenismo, son elementos fundamentales para garantizar que somos un estado democrático. Es actualizar nuestra sociedad para que, incorporando respuestas a los cambios innegables, pueda seguir profundizando en democracia. Un sistema de gobierno que puede cansarnos cada cuatro años en su liturgia, quizás porque como decía Churchill es el peor ideado por el ser humano exceptuando a todos los demás. Pero si miramos la deriva de conflictividad social y pérdida de derechos que nos rodea, mejor aseguremos la salud de este sistema político antes de probar las alternativas. La democracia es para toda la sociedad o no será.