Andalucía Acoge celebra su asamblea general en Algeciras bajo el lema ‘Frontera Sur y Desobediencia Civil’

El pasado 10 y 11 de junio la Federación Andalucía Acoge celebró la XXXII asamblea general, el mayor órgano de representación y decisión de la entidad. Como cada año, nos reunimos en este espacio tanto para mejorar el trabajo que realizamos, mediante la aportación de nuevos saberes y perspectivas, como para reflexionar sobre los cambios que se están produciendo en la realidad social y migratoria con la que nos encontramos, ya sea en lo que se refiere a la atención directa como a los cambios desde una perspectiva más global. También es un espacio en el que seguimos conformando nuestra identidad como federación, creamos vínculos, nos hacemos más fuertes y nos hace recordar lo más importante: somos un grupo humano comprometido con cambiar el mundo.

Este año tocaba celebrarse en la ciudad de Algeciras y dada su particular ubicación, quisimos poner el foco de atención en la Frontera Sur de Europa, ese lugar del mundo en el que las políticas migratorias vulneran derechos, encierran a personas y quitan vidas, que se quedan en el Mediterráneo. Quisimos detenernos en qué está ocurriendo y quisimos revisar estrategias para seguir haciendo el trabajo de calidad que caracteriza a nuestra federación, que permite denunciar la vulneración de cualquiera de los derechos humanos que se vea amenazado por razón del origen o la procedencia de una persona.

Distintas personas expertas en esta materia nos acompañaron en la mañana del sábado 10 de junio participando en la mesa redonda que organizamos, aportando luz y conocimiento para continuar con nuestra lucha. De sus ponencias obtuvimos las siguientes ideas claves:

De la mano de Helena Maleno, defensora de los Derechos Humanos y miembro de Caminando Fronteras, hablamos de la intervención transnacional en frontera, que diluye la responsabilidad de los estados. Se centró especialmente en la necesidad de reconocer los derechos de las personas desaparecidas en frontera y de sus familiares y de la importancia de contabilizar el número de víctimas para poder ver cuál es el coste real de la gestión de estas fronteras.

De Sani Ladan, investigador, escritor y activista sobre Derechos Humanos, estuvimos debatiendo sobre las fronteras invisibles, como el color de la piel, la Ley de Extranjería y del enfoque selectivo de Europa en la acogida, la cual pierde toda su esencia cuando como en el caso de Europa se institucionaliza. Nos habló de la necesidad de una acogida bidireccional, que atienda a las personas con dignidad y atendiendo a sus intereses.

Y, por último, Diego Boza, doctor y profesor en Derecho Penal por la UCA y coordinador de APDHA, quien se centró los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), espacios que se están utilizando como un instrumento simbólico para la gestión migratoria, que tratan de construir la imagen de una ‘Europa Fortaleza’ a la que sea difícil acceder. Afirmó además que son inconstitucionales al privar de libertad a personas que no han cometido delitos y que son innecesarios al no cumplir su principal objetivo, ya que la mayoría de personas internas no son expulsadas desde dichos centros.

Talleres para definir los retos futuros de la federación

Durante la tarde el objetivo fue reunirnos en pequeños grupos con el fin de concretar retos de futuro, acordar qué caminos y estrategias debemos abordar para conseguir aquello que nos mueve: una ciudadanía plena y plural, responsable, respetuosa con la diversidad, y sobre todo, respetuosa con los derechos de todas las personas independientemente de cuál sea su procedencia. Temáticas como el trabajo comunitario, la inclusión, la convivencia o los derechos humanos fueron nucleares.

Después de 32 años de trabajo, si algo sabemos es que los derechos que se adquieren, si nos descuidamos, se pierden, por eso es necesario seguir vigilantes para salvaguardar lo que se ha conseguido, y continuar trabajando para lograr lo que todavía nos queda, especialmente en estos tiempos en los que se utiliza las migraciones como arma política para desestabilizar la buena convivencia.

Concentración en el CIE de Algeciras

La mañana del domingo, por otro lado, la dedicamos a trabajar aspectos internos federativos que garanticen una gestión de calidad. Como colofón final, nos concentramos en la puerta del CIE de Algeciras, uno de los siete que existen en el territorio nacional, para reivindicar una vez más su cierre.

Los CIEs son cárceles racistas en las que se encierran a personas extranjeras que no han cometido ningún delito, a personas a las que no se les facilita la documentación para residir en el país. Son lugares en los que se vulneran derechos y por tanto, son lugares incompatibles con el Estado de Derecho. Además, se está construyendo uno nuevo en la misma ciudad, que cuenta con un presupuesto de más de 20 millones de euros. Reivindicamos los cierres de todos los CIEs y el derecho de toda persona a la libre circulación. No hay que olvidar que las migraciones siempre han existido y siempre existirán.

Agradecimientos

Queremos agradecer a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras de la Universidad de Cádiz y a la Archicofradía Carmelita ‘Los Estudiantes’, por la cesión de su espacio para la celebración de esta Asamblea, así como a todas las personas que se desplazaron hasta el lugar y que con su implicación hicieron de la Asamblea una jornada enriquecedora y a todas las personas miembro de la Asociación Algeciras Acoge por su esfuerzo en la organización del evento.