Vox acude a un centro de menores migrantes de Sevilla para denunciar "manadas de menas" ante gritos de "fuera fascistas" de los vecinos

La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha acudido en la mañana de este lunes a las puertas del centro de menores extranjeros no acompañados de Sevilla, abierto el pasado junio, para denunciar la "situación insostenible" con los denominados 'menas' porque son "un problema grave para nuestros barrios". Algunos vecinos del distrito de la Macarena, al grito de "fuera fascistas", han mostrado su disconformidad con la convocatoria del partido de extrema derecha, que ha insistido, en palabras de Monasterio, en que su deber es mantener la "protección del españolito de a pie a caminar con tranquilidad sin ser asaltado por una manada de menas". Unidas Podemos ha denunciado el acto de Vox ante la Junta Electoral de Zona de Sevilla por "promoción de odio".

Como ya ha informado este periódico, los presupuestos de la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos vuelven a destinar en 2020 dinero (150.000 euros) para "seguir refrozando la seguridad" en este tipo de centros para "contener conflictos" que los datos oficiales niegan. Varios vecinos consultados esta mañana en las proximidades del centro, que acoge actualmente a 20 jóvenes, han indicado que no han apreciado "ningún problema de seguridad ni de otro tipo". "A mí no me han molestado de momento", comenta una vecina de edad avanzada que vive frente al portal del centro. El director del centro y el director de zona de la Fundación que gestiona el centro, titularidad de la Junta, han señalado que no han tenido "queja ni problema" por parte de los vecinos, detallando que los jóvenes "van al instituto, hacen deporte, todo con normalidad".

Monasterio, que ha sido increpada por algunos vecinos a su llegada al lugar de convocatoria de prensa, respondida por algunas personas que le acompañaban con gritos de "mochilero" a un joven que pasaba en bicicleta, ha aludido al "efecto llamada" que supone el establecimiento de estos centros" y ha criticado a los partidos "que defienden la inmigración ilegal", argumentado que lo que su partido pretende es "proteger a los vecinos". "¡Gracias por venir, Rocío!", ha gritado uno de ellos.

La dirigente de Vox Madrid ha denunciado igualmente que Andalucía acoja "a la mitad" de estos menores que "después no son fácilmente integrados" y que protagonizan "agresiones" y "heridas", y evitan "que las mujeres puedan andar solas por las calles", aludiendo también a que "se les alienta a cruzar el mar pensando que van a tener trabajo y vivienda aseguradas", lamentando las "expectativas" que se les crean en este sentido y luego se quedan "sin control" cuando cumple 18 años.

Por su parte, la candidata número uno por Sevilla al Congreso, Reyes Romero, acompañada también por el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha comentado que es "perjudicial" la "concentración" de estos centros en una misma zona de la ciudad y que, en este caso, supone una "denuncia constante" con "problemas que le constan al haber podido hablar con los vecinos", concretando incluso que hay jóvenes que son "acosadas". También han acudido a la cita por parte de Vox su portavoz municipal en la capital, Cristina Peláez, y la vicepresidente provincial y diputada en el Congreso, Reyes Romero. Al Ayuntamiento de Sevilla, como ya informó este medio, no tiene constancia de denuncias o un mayor índice de inseguridad en la zona, a lo que se unen con carácter general en Andalucía del 0,54%.

Cartel en el interior de un coche a unos metros de la convocatoria de Vox en Sevilla

"Es una bajeza moral usar niños en campaña"

Por su parte, la plataforma vecinal Macarena para Todas ha criticado duramente en un comunicado el comportamiento “cobarde y oportunista” de los políticos de Vox, temiendo que "vuelvan a vincular de manera irresponsable y temeraria la inmigración con la delincuencia, lo cual se agrava especialmente en este caso tratándose de menores". El conjunto de asociaciones también ha denunciado la “dejación” de la Junta de Andalucía que tiene la tutela de estos menores y "debería velar por su seguridad y bienestar". "Nos sorprende mucho que vengan aquí a decirnos que estamos mal", ha comentado a la prensa Borja Romero, presidente de la AAVV de la barriada El Rocío. "Ellos generan violencia con su discurso y tenemos que denunciarlo", apostillaba una vecina.

Miembros de la plataforma han expresado “su más profunda repugnancia” por estas actitudes que Vox demuestra “reiteradamente”. "Durante meses Vox ha llevado a cabo una campaña de odio pública contra esos niños y ahora los utiliza en plena campaña electoral. Nos parece un escándalo y una absoluta bajeza moral usar a unos niños en campaña electoral", afirman en el comunicado.

Como comentan algunos vecinos, “no vale poner en el foco mediático a menores de edad, que han sufrido circunstancias vitales muy duras, con mentiras y fake news, acusándolos de delincuentes o de generar conflictos. Los centros de menas no generan conflictos y están bien integrados en el barrio. En Sevilla lo vimos este mismo fin de semana en una jornada de convivencia que reclama que la Macarena es para todas”, añaden.

Desde la plataforma exigen “que deje de ponerse en riesgo la seguridad de unos menores por la irresponsabilidad de unos políticos a los que les da igual incendiar todo si eso les da votos”. También exigen a la Junta de Andalucía que cumpla su función de “velar por el bienestar” de esos menores y que los organismos correspondientes se aseguren de que esta formación no pueda seguir difundiendo “mensajes de odio” impunemente.

Por su parte, Ignacio Molina, diputado parlamentario de Adelante Andalucía, ha pasado por el lugar de la convocatoria y ha denunciado el "uso electoralista" de la misma. "Sabemos por los vecinos que se está conviviendo con normalidad. Todo no vale para buscar votos", lamentando este "acto de campaña de la ultraderecha", calificando la cuestión de "basura política".