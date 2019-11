Unidas Podemos denuncia el acto de Vox junto a un centro de menores migrantes de Sevilla por "promoción de odio"

Unidas Podemos ha registrado un escrito ante la Junta Electoral de Zona de Sevilla para solicitar que "el acto de promoción de odio" realizado por VOX en Sevilla, convocando a la prensa a las puertas de un centro de menores extranjeros no acompañados para decir que hay "manadas de menas" que crean inseguridad en los barrios, "no sea difundido en los espacios electorales de los medios de comunicación".

Según un comunicado del partido, en dicho escrito se ha solicitado que "se libre urgentemente oficio a los medios de comunicación correspondientes prohibiendo expresamente que se reproduzcan en los espacios de información electoral cualesquiera datos o declaraciones referidos al acto convocado hoy por el partido Vox ante el centro de acogida de menores inmigrantes sito en Avenida de Miraflores de Sevilla".

Asimismo, Unidas Podemos pide que "se inste al partido Vox a abstenerse en el futuro de acciones que, en el marco de la campaña electoral, puedan dañar los derechos a la integridad moral y al libre desarrollo de la personalidad de los menores inmigrantes bajo la tutela de la Junta de Andalucía".

Por útimo, y "eventualmente", solicita que "se dé traslado de las actuaciones a la Fiscalía correspondiente por si procediera tomar acciones penales con motivo de los presentes hechos".

"Una provocación" según Susana Díaz

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado una "provocación" el acto de campaña convocado este lunes por Vox en Sevilla con el que los dirigentes de la formación dan muestra de su "altura moral" y utilizan "los sentimientos más bajos" para "generar odio, rencor, el enfrentar y señalar a la población".

"Me parece que es una provocación de alguien que concibe la política desde el rencor y el odio", ha indicado Díaz a preguntas de los periodistas en Antas (Almería), quien ha señalado que usar la política para "enfrentar, confrontar y sembrar odio" no es "bueno para nuestro país ni para nuestra democracia".

Para la dirigente socialista, la convocatoria despeja las "dudas" sobre la "altura moral" de los miembros del partido que, en Andalucía, ya "señalaron a los trabajadores que trabajan con las víctimas de violencia de género".

En este sentido, y tras incidir en que también "señalaron" a los mediadores y a los maestros "que educaban en igualdad", ha recalcado que "lo usan" y "lo tuercen todo" para "dividir, quebrar la convivencia, enfrentar y generar odio". "Mañana puedes ser tú, si quien viene de esta manera a la política no tiene límtes, no tiene frenos y no se va a parar en barra", ha dicho.