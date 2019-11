"La convivencia es excepcional": la Junta y las ONG por la infancia condenan el acto de Vox junto a un centro de menores migrantes en Sevilla

Rechazo unánime al acto de este lunes de Vox en Sevilla junto a un centro de menores extranjeros no acompañados, denunciado ya ante la Junta Electoral de Zona por Unidas Podemos. Tanto la propia Junta de Andalucía como asociaciones protectoras de los derechos de la infancia como Save the Children o Unicef, han salido al paso de las delaraciones y el lugar elegido por el partido de extrema derecha, con Rocío Monasterio al frente, para hablar de "manadas de menas" y de los "graves problemas" que están generando en una zona del distrito Macarena, sin apoyar sus consideraciones en dato alguno (salvo en la "denuncia constante" de algunos vecinos) y con el rechazo de varios vecinos que han increpado su presencia al grito de "fuera fascistas".

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha señalado desde Granada que "no hay ningún problema social" sobre el centro de menores al que se han desplazado varios dirigentes de Vox, argumentando en ese sentido que "la convivencia es excepcional" y ha recordado que Vox como integrante de la Comisión Parlamentaria sobre Protección de la Infancia "estuvo viendo cómo vivían", como informó este periódico, concluyendo que "no entendemos qué significaba este acto".

Ruiz, en declaraciones a los medios tras entrevistarse con el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha descrito que los menores extranjeros no acompañados son "quince niños que están estudiando, formándose" y ha sostenido que "el barrio los ha aceptado perfectamente". Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla, como ya informó este medio, no tiene constancia de denuncias concretas o un mayor índice de inseguridad en la zona, a lo que se unen con carácter general en Andalucía del 0,54% al que ha aludido la propia Junta en los últimos meses.

La consejera de Igualdad ha apelado a que "tendrán que probarlo", en referencia los argumentos manejados por Monasterio. "El barrio los ha aceptado perfectamente", ha proclamado la consejera de Igualdad, quien ha asegurado que no existe "ningún problema social" en el barrio de Sevilla donde se encuentra el centro de menores extranjeros. "Son niños muy bien atendidos", ha apuntado la consejera de Igualdad, que ya por Twitter se manifestaba así al conocer el acto de Vox:

No todo vale en campaña electoral. Es inmoral utilizar a menores que están intentando construir un proyecto de vida en #Andalucía , una tierra que siempre ha sido abierta, acogedora y solidaria. — Rocío Ruiz (@RocioRuizDom) November 4, 2019

"Discurso de discriminación y odio sin fundamento"

Por su parte, Javier Cuenca, delegado de Save the Children en Andalucía, ha dicho a este medio que "habría que preguntarle a Rocío Monasterio que si su hijo tuviera que salir fuera del país huyendo cómo consideraría que debieran de tratarle, si deberían dejarle morirse de hambre. Lo que buscan es lo de siempre: criminalizarlos. Y hablar de manadas de mena es irresponsable porque la Macarena es un barrio sin dificultades de conviviencia, al contrario, está configurado por muchas nacionalidades, y los chavales lo que quieren es integrarse, estudiar y trabajar".

"A Vox le sale muy rentable el discurso de discriminación y odio sin fundamento", considera Cuenca, que señala que la presidenta de Vox Madrid "desconoce la legislación porque la Convención de Derechos del Niño ampara a cualquier niño que llega solo a nuestro país y el Estado tiene la obligación de protegerlo".

"Lo que están haciendo es sembrar el odio y buscar votos con esa excusa", añade. Cuenca recuerda que la orgaización defensora de la infancia está trabajando conjuntamente "en muchos temas" con la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía y también con el Gobierno español para "reforzar el sistema de protección de menores" para mejorar la atención hacia ellos", recordando que Save the Children sucribió el manifiesto que se leyó el pasado julio en el barrio de la Macarena.

"Lo que están diciendo es mentira", señala, apuntado que "lo que hay que pelear para que tengan oportunidades desde que lleguen y que, cuando tengan 18 años, esté plenamente integrados", abogando por "políticas de integración" y "no políticas basadas en mentiras". "Han venido a hacer ruido contra los más vulnerables", sentencia, tachando de "irresponsabilidad absoluta" las manifestaciones de la dirigente de Vox.

"Jamás ningún delito"

Sara Collantes, especialista en migraciones de UNICEF Comité Español, considera que "la inmensa mayoría de estos niños y niñas migrantes tutelados en España no han cometido jamás ningún delito. Un niño migrante no acompañado no es sinónimo de delincuente ni de problema de orden público. Una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia protegida por el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño".

Según opina, la realización de "actos de contenido político" en las inmediaciones de un centro de protección de menores como el que Vox ha protagonizado este lunes en Sevilla "supone una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas".

Según el artículo 16 de la Convención, añade Collantes, "ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada (…), su domicilio (…), ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques". A su juicio, "tales actos podrían aumentar el riesgo de desprotección, en la medida en que podrían contribuir a que se desencadenasen actos xenófobos o de odio que pusieran en peligro la vida o la integridad física y mental de estos niños y niñas vulnerables".

La representante de UNICEF reitera "la urgencia de adoptar un plan nacional que garantice de forma coordinada la protección e integración social de estos niños y niñas" y "así se lo hemos trasladado a todas las fuerzas políticas con quienes trabajamos de forma habitual".