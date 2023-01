Muere Elena Huelva, la joven que mostró en redes sociales sus “ganas” frente al cáncer

Después de afrontar con “ganas” una enfermedad como el cáncer, la joven influencer Elena Huelva ha fallecido esta tarde en Sevilla. Esta mañana publicaba un mensaje ella misma en sus redes sociales: “Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre”.

La joven luchaba contra un sarcoma de Ewing. Su familia ha dado la noticia en las redes sociales: “Elena os baila y os mira desde su estrella”, ha dicho en su perfil de instagram.

A Elena Huelva le diagnosticaron sarcoma de Ewing hace tres años. Un día, sin ningún objetivo concreto, empezó a publicar posts en Instagram sobre la quimio, los tratamientos y el cáncer y, poco después, los seguidores empezaron a aumentar. “A la gente le interesó. Parece que es una cosa un poco tabú de la que no se suele hablar o que se suela normalizar en niños”, comenta la joven sevillana, que ahora tiene 19 años, desde el otro lado del teléfono. “Creo que por eso empezaron a seguirme y por eso les gustó. Era algo que no solía verse y ahora se está normalizando”. Al principio tenía muy pocos seguidores y ahora tiene más de 200.000.