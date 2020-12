Lleva "en los mismos quirófanos" desde junio de 2017. Tres años y medio de anestesista en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Firmó a mediados de noviembre su decimoquinto contrato con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), trabajando de manera ininterrumpida, con contratos de días, algún mes suelto, contratos trimestrales, alguna sustitución de compañeras embarazadas, etc. Nunca había estado dado de baja ni en el paro...hasta que se contagió por coronavirus. "Despúes de 40 meses ininterrumpidos con contratos temporales, he sufrido una enfermedad profesional y me han dejado en paro hasta que me han dado de alta y me han vuelto a necesitar", explica en una carta que ha publicado en su perfil de Facebook. "Quiero que la gente sepa cómo trata a sus trabajadores el SAS", denuncia sin ambages.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión