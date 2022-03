CCOO y UGT se encierran en un hospital para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla sus acuerdos sanitarios

El complemento salarial de la carrera profesional sigue siendo un quebradero de cabeza para la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Ocho meses después de aprobar su puesta en marcha con los sindicatos, como aún no se ha cumplido con lo acordado, diez delegados de CCOO y UGT han decidido encerrarse en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla durante 24 horas con el objetivo de presionar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que cumpla con el compromiso adquirido el pasado verano. No es la única vez que ambas secciones sindicales se han movilizado por este asunto, pero sí es la primera en la que toman una decisión tan simbólica. Desde el SAS no han querido responder a las preguntas de este medio.

Hasta el momento, CCOO y UGT han protagonizado diferentes concentraciones en hospitales de toda Andalucía, con especial incidencia en Sevilla, para pedirle al Ejecutivo regional que desarrolle de una vez por todas la carrera profesional. Una cuestión que llegó a ser una línea roja el pasado mes de enero cuando los sindicatos amagaron con manifestarse si no se aprobaba su puesta en marcha en una mesa sectorial. Como al final no se hizo, los representantes sindicales acabaron saliendo a la calle, aunque el reloj ha seguido corriendo sin que se haya resuelto nada al respecto.

Una reivindicación histórica

La carrera profesional es un asunto enquistado en el tiempo. Creado hace más de 15 años cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía, se ideó como complemento salarial para aquellas categorías profesionales del SAS que aún no tuvieran uno basado en su rendimiento. Es decir, todas las profesiones que hay en un centro de salud o en un hospital y cuyo trabajo es esencial para el buen funcionamiento del mismo. Estos profesionales, que se estima que rondan los 60.000 efectivos, pertenecen a las categorías A1 y A2 no sanitarios y a los cuerpos A4, C1, C2 y E que son, por ejemplo, un responsable de gestión de usuarios, un jefe de administrativos, un farmacéutico, un técnico especialista en ortopedia, un electricista y un lavandero respectivamente. Pese a que la carrera profesional se aprobó en Consejo de Gobierno en 2006, ningún Gobierno andaluz ha sido capaz de desarrollarlo en todo este tiempo.

Sin embargo, el pasado 29 de julio se celebró una mesa sectorial en la que se logró un acuerdo entre el SAS y los sindicatos para que la carrera profesional fuese una realidad a partir de enero de 2022 con carácter retroactivo. Es decir, aunque la carrera profesional no se desarrollase durante el primer mes del año, los profesionales cobrarían cada céntimo que les correspondiese desde el 1 de enero. El problema es que a día de hoy no se ha avanzado nada en este aspecto. Entre otros motivos, Salud se exculpa desde el pasado otoño al afirmar que no hay financiación para este complemento puesto que finalmente no se aprobaron los presupuestos regionales. Un argumento que para los sindicatos es muy pobre porque obvia el pacto sectorial.

Mostrar su hartazgo

Tras varias semanas de movilizaciones y reuniones con el SAS, CCOO y UGT han decidido finalmente encerrarse en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla para visibilizar su hartazgo. Lo han hecho después de concentrarse a las puertas de este centro hospitalario, como ya han hecho en alguna ocasión en los últimos meses. Quieren que los acuerdos alcanzados en esta materia en verano se cumplan cuanto antes y que el tiempo no siga pasando. Sobre todo porque hay más de 60.000 trabajadores del SAS que llevan más de década y media esperando a cobrar un complemento por el trabajo que desempeñan.

Una situación que les coloca en una posición de agravio comparativo frente a los enfermeros y médicos que sí tienen su propio extra por rendimiento conocido como complemento al rendimiento profesional o CRP. Este fue implantado en España en 2003 y desde entonces ha servido para que los sanitarios puedan percibir más dinero por su labor en los centros de salud y hospitales. Sin embargo, el SAS también ha recortado en este aspecto al valorar con un 7 sobre 10 el trabajo de los sanitarios durante la pandemia, lo que afectó directamente al extra salarial que cobraron por el CRP.

El fin de la Agencia de Calidad Sanitaria

Además de reclamar a Salud que desarrolle la carrera profesional para que los trabajadores puedan cobrarla, en CCOO y UGT también piden que se acabe con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) que es la que vela por el CRP de médicos y enfermeros. Según fuentes sindicales, esta entidad es un “tapón” porque frena la posibilidad de los sanitarios de mejorar su categoría profesional y por lo tanto cobrar más complemento. Cuando no interesa que mejoren su posición, este organismo cambia de criterios para que el personal no aumente su categoría, explican fuentes del sector. También reclaman que los trabajadores temporales puedan estar incluidos en la carrera profesional y que los auxiliares administrativos puedan promocionar para mejorar su posición laboral.

Antonio Macías, portavoz de UGT, tacha de “inmovilismo” la posición de la Consejería de Salud con respecto a este asunto. Por eso, avanza que si la Administración no toma cartas en el asunto, el encierro de 24 horas puede extenderse en tiempo y también hacia otras provincias. “No puede ser este inmovilismo por parte de Salud. Ese desprecio a la negociación y el ignorar a toda la plantilla del SAS que lo único que quiere es que se apliquen los acuerdos que ellos han firmado hace solo unos meses”. Una opinión que suscriben desde CCOO. Por su parte, este medio ha contactado con Salud para conocer su postura y la situación en la que se encuentra la carrera profesional, pero no ha obtenido respuesta.