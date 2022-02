La Consejería de Salud andaluza vuelve a plantar a los sindicatos que se movilizarán para que se cumpla el pacto laboral firmado en julio

El sector sanitario andaluz volverá a movilizarse contra la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía esta misma semana. Es la decisión que han adoptado tres de los principales sindicatos que lo conforman (CSIF, UGT y CCOO) después de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les haya vuelto a plantar para hablar sobre el complemento salarial de la carrera profesional. Un asunto que lleva coleando desde julio y que debía haber empezado a funcionar desde el pasado 1 de enero, pero que sigue en el aire, lo que mantiene a más de 60.000 profesionales de la sanidad andaluza a la espera de una solución 15 años después de que se aprobase esta medida para incentivarles laboralmente.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia del sector es que la reunión de la mesa sectorial que estaba prevista para el martes 8 de febrero fue suspendida a última hora del lunes. Según ha podido saber elDiario.es Andalucía y ha confirmado el SAS, desde la administración sanitaria se justifica esta suspensión por problemas de agenda y asuntos personales de los miembros de Salud que debían acudir a esta cita. Sin embargo, la mesa sectorial fue convocada hace dos semanas después de que, también entonces, el encuentro entre la Administración y los sindicatos fuese aplazada. En aquella ocasión la reunión se suspendió porque el SAS prefirió hablar con los secretarios de los sindicatos sobre la absorción de las agencias sanitarias que está en marcha desde enero.

El asunto a tratar, que una vez más se queda sin fecha para ser discutido, es una línea roja para CSIF, UGT y CCOO desde que el pasado julio acordaron desarrollar la carrera profesional a partir de este año. En verano, el SAS y estos tres sindicatos firmaron un pacto por el que este complemento salarial, que se basa en el rendimiento laboral y aprobado hace 15 años, lo empezarían a cobrar los más de 60.000 profesionales de la sanidad andaluza que esperan desde entonces. En principio, el asunto solo estaba a la espera de que la Junta de Andalucía aprobase una partida económica para ponerlo en marcha, pero tras el fracaso parlamentario que hundió toda opción de aprobar los presupuestos regionales, el Ejecutivo utiliza ese argumento como excusa para que la carrera profesional no se haya ejecutado aún.

Sin embargo, para los sindicatos la postura de la Consejería de Salud demuestra el “nulo interés” en que el personal que espera para cobrar este complemento pueda acceder a él. En enero, ya hubo reuniones al respecto para insistir en que lo aprobado debía de cumplirse cuanto antes y, por petición del SAS, la mesa sectorial decidió darle un margen a la Junta para que pudiera ordenar sus preferencias y volver a dialogar sobre la carrera profesional. La primera cita estaba prevista para el último viernes del pasado mes, pero fue pospuesta hasta este 8 de febrero. A pesar de ello, el SAS ha vuelto a suspender la reunión, lo que ha llevado al enfado a CSIF, UGT y CCOO, que desde esta misma semana empezarán a desplegar un calendario de movilizaciones.

Este viernes será la primera, pero para el próximo 19 de febrero hay una manifestación prevista en las principales capitales andaluzas y no se descarta que haya más actos reivindicativos. “Si no quieren dar la carrera profesional en la mesa de negociación, tendremos que pelearlo en la calle porque no vamos a seguir permitiendo que esta Administración se ría de miles y miles de profesionales”, rezan CSIF, UGT y CCOO en un comunicado conjunto. Dicen estar “cansados” de las “largas” que les ha dado el SAS en varias ocasiones y, por eso, no van a dejar pasar este nuevo desplante.

Una cuerda cada vez más tensa

Con este último desencuentro, llueve sobre mojado entre el sector y la Consejería de Salud. Hace tan solo unos días, la mesa sectorial fue muy crítica con la Junta de Andalucía por anunciar un plan de mejora de la atención primaria que al final no ha resultado ser tal. Según denuncian, el presunto proyecto de refuerzo de los ambulatorios no es más que una recopilación de medidas "ya ejecutadas", aunque sin negociación de ningún tipo y con fuerte polémica. Algunas de ellas, como la ampliación del horario laboral de los sanitarios o el intento de repescar a médicos jubilados, han generado el rechazo frontal del sector.

Por otro lado, los sindicatos siguen denunciando la "opacidad" del SAS a la hora de dar cifras reales sobre la plantilla que hay en la sanidad pública de Andalucía. Recuerdan que no hay datos oficiales desde 2019 y que los 125.000 efectivos que dice tener la Consejería de Salud se corresponden solo con la foto fija que se hace añadiendo los contratos temporales. Por el contrario, recuerdan los sindicatos, la realidad evidencia que hace falta más personal puesto que, sobre todo en esta sexta ola de la Covid-19, la saturación asistencial ha sido más que evidente, llevando al límite a los profesionales, sobre todo a los de los centros de salud.