Ciudadanos elige como su candidato a alcalde en Sevilla al edil que lleva dos días como portavoz tras una crisis interna

El que es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla desde el pasado lunes, Miguel Ángel Aumesquet, ha sido elegido para encabezar la lista del partido de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Tras una breve crisis interna que propició la renuncia como concejal de Álvaro Pimentel, que ya había anunciado que no repetiría como aspirante a la Alcaldía hispalense, Aumesquet ha pasado en 48 horas de concejal raso a portavoz y de ahí a candidato.

El portavoz de Ciudadanos en Sevilla se desmarca de las municipales por razones "personales"

Saber más

El encargado de la designación ha sido el comité de Ciudadanos en la provincia de Sevilla y la decisión se ha formalizado en la mañana de este miércoles, cuando se le ha comunicado al concejal por parte de la coordinadora provincial, Isabel González. Todo ello, a solo tres días de que la presidenta del partido, Inés Arrimadas, presente formalmente este sábado en Sevilla a los candidatos a las municipales de las principales ciudades andaluzas.

González ha asegurado que ha sido una decisión adoptada por “unanimidad”, ya que Aumesquet es el “mejor candidato que podríamos tener en Sevilla”. Así, ha añadido que “representa el mejor perfil, la mejor persona, un gran gestor y simboliza a la perfección los valores liberales de Ciudadanos”. Asimismo, ha explicado que “estamos convencidos de que va a hacer un trabajo excepcional como portavoz y como candidato, como también lo hará el resto de candidatos en la provincia de Sevilla que iremos dando a conocer a lo largo de los próximos días”.

“La fuerza de Ciudadanos en la actualidad”

De igual modo, la dirigente de Cs ha insistido en que “todos ellos van a demostrar la fuerza y el músculo que tiene Ciudadanos en la actualidad” y que “toda esta ilusión y estas ganas se van a traducir en los próximos meses en unos buenos resultados en la provincia de Sevilla que nos permitan afianzar las políticas liberales en los municipios”, ha señalado.

Por su parte, Aumesquet ha agradecido la designación a los responsables del partido y a todas las agrupaciones de distrito, “que me consta que previamente han ratificado esta candidatura”. Así, ha asegurado que en estos momentos se encuentra “entusiasmado” y también “asimilando la responsabilidad que esta designación va a suponer, puesto que es todo un honor para cualquier sevillano optar a la Alcaldía de nuestra ciudad”.

En sus primeras palabras como candidato, ha anunciado que va a “trabajar desde ya por volver a ilusionar a la ciudadanía, devolver la credibilidad a este partido y recuperar la confianza de los sevillanos”, puesto que “Ciudadanos sigue siendo el mismo partido de siempre, que no roba, que no es corrupto y que no utiliza las instituciones como una oficina de colocación de sus amiguetes, familiares o afiliados”. Todo ello, ha insistido, “con propuestas serias, firmes y reales que mejoren la vida de los sevillanos”, ha concluido.

Perfil biográfico

Aumesquet (Sevilla, 1962) cursó estudios de Marketing y Publicidad en la Escuela Universitaria de Bellaterra (Barcelona). A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en la Agencia Publicidad y Medios de Sevilla, en Publipost (Madrid), como director de Marketing y Promociones del Grupo PrensaSur. También formó parte del proyecto de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Desde el año 2001 es el CEO de Gestión Turística S.L., una empresa del sector del Turismo Familiar que gestiona instalaciones de Turismo Rural, de Ocio Juvenil, Turismo Activo y Playa.

En el plano político, Aumesquet pasó a formar parte de Ciudadanos en el año 2015, meses antes de la celebración de las elecciones municipales. En estos años ha ejercido diferentes cargos orgánicos, siendo coordinador provincial de 2016 a 2019, así como uno de los responsables de campañas electorales en Sevilla, incluyendo la del año 2018 que llevó a Ciudadanos al gobierno de la Junta de Andalucía. Desde el año 2019 es concejal del Ayuntamiento hispalense y es el actual portavoz del grupo municipal.