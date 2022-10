El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla renuncia al acta de concejal y se da de baja del partido

Después de que la semana pasada trascendiera la baja de Juan Marín en Ciudadanos a petición del partido, esta vez le ha tocado el turno al portavoz de Ciudanos en el grupo municipal del Ayuntamiento de Sevill. Álvaro Pimentel ha anunciado este lunes su baja como afiliado y su renuncia al acta de concejal, que logró en las elecciones de 2019. Según ha expresado, se encontraba ante ante una “situación insostenible” como consecuencia de la decisión de la dirección del partido de precipitar el relevo en la portavocía al 10 de noviembre frente a la petición de Pimentel y dos de los otros tres concejales del grupo de ejecutar el cambio a final de año.

Pimentel, que hace unas semanas ya anunció que no volvería a concurrir como candidato a las municipales del próximo mes de mayo, ha comunicado que su renuncia es “una decisión que me he visto obligado a tomar ya que la dirección del partido se ha obstinado en mantener fija una directriz en la sucesión de la portavocía municipal que amenaza, en última instancia, con la apertura de un expediente sancionador”, ha informado en un comunicado remitido a los medios. Pimentel ha añadido que la renuncia del acta será efectiva a partir de este próximo martes-- y ha argumentado la “incomprensible negativa” de la gestora autonómica de “negociar una sucesión sensata” hace “imposible desarrollar mi labor como concejal con el ultimátum de una cuenta atrás en marcha con la que no estoy conforme”. Pimentel ha insistido en que la gestora ha conocido “perfectamente desde el primer instante mi posición y mis argumentos”.

“Lamentable --ha abundado--, la dirección y el concejal propuesto para sucederme como portavoz --Miguel Ángel Aumesquet-- han preferido tensionar el contexto de la sucesión provocando una situación insostenible y deteriorando tres años de trabajo común, responsabilidad y compromiso”. En este contexto, el todavía portavoz ha asegurado que le “entristece” que los “réditos personales y del partido estén por encima del interés general de los sevillanos”.

Pimentel ha recordado que el pasado 4 de octubre ya trasladó tanto al Secretario de Organización nacional como al presidente de la gestora autonómica que el cambio de portavocía “no podía conllevar un cambio radical de la estrategia seguida durante estos tres años y medio, que siempre ha sido suscrita por los cuatro concejales”. “Tampoco debía conllevar decisiones drásticas con los asesores del grupo, contemplando incluso ceses en el mismo según se me informó en dicha reunión, y como también sostuvo, en una reunión mantenida el día siguiente, el concejal que va a ser propuesto como portavoz por la dirección de Cs”, ha dejado por escrito Pimentel.

“Entendiendo lo desacertado de estos objetivos, y con la intención de que la transición fuese lo menos traumática posible para todos”, el portavoz ha recalcado que su intención ha sido siempre la de realizar el relevo el 31 de diciembre de 2022. “Me marcho como concejal agradeciendo la labor de muchos afiliados de Cs en Sevilla que en estos días me han mostrado su apoyo, defensa y cariño”, ha concluido Pimentel en su misiva, en la que reconoce que ha sido un “honor” trabajar por Sevilla para “devolver todo lo que me ha dado”.