El portavoz de Ciudadanos en Sevilla se desmarca de las municipales por razones “personales”

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha anunciado este lunes su decisión de no concurrir como candidato a la Alcaldía a las elecciones municipales de mayo de 2023 por motivos “estrictamente personales”, garantizando que seguirá “centrado” en el trabajo institucional hasta finalizar el actual mandato.

La ausencia de candidatos tiene descabezada la dirección andaluza de Ciudadanos un mes después del fracaso electoral

Saber más

En un comunicado emitido esta mañana, Pimentel ha informado de que ha pasado “unos meses meditando si concurrir o no como candidato de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales”, la siguiente cita electoral tras los comicios autonómicos del pasado 19 de junio, que se saldaron con la desaparición de Cs del Parlamento andaluz después de haber contado con 21 escaños en la anterior legislatura regional.

En este sentido, Pimentel ha señalado que la formación que hasta ahora ha representado “tiene que ir planificando con la debida antelación los comicios locales”, extremo ante el cual ha “decidido y comunicado a su dirección” que él no desea repetir como candidato de Cs en Sevilla, en cuyo Ayuntamiento la formación naranja cuenta actualmente con cuatro ediles, con él a la cabeza.

Compromiso con los ciudadanos

“He tomado esta decisión de manera meditada y fundamentada en motivos estrictamente personales. Desde la portavocía del grupo municipal, seguiré firme en mi compromiso de trabajar por los sevillanos y centrado en mi ciudad hasta el final de mi mandato”, indica Pimentel, que en julio de 2021 dimitía como coordinador provincial del partido, exponiendo entonces la necesidad de “concentrar” todos sus esfuerzos en su labor municipal.

“Desde que inicié mi andadura política, primero como candidato y luego como portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, he entendido que ese compromiso me obliga a cumplir con el papel que los ciudadanos nos dieron en las urnas en las elecciones municipales de 2019”, explica el portavoz hispalense de la formación naranja para rematar: “así he ejercido cada día mi labor como representante público y así lo seguiré haciendo, porque trabajar por mi ciudad es el más alto honor al que un sevillano puede aspirar”.

Pimentel finaliza su comunicado agradeciendo “el trabajo de todos los componentes del grupo municipal de Ciudadanos en Sevilla; a todos los sevillanos su confianza en el trabajo del grupo; a los afiliados y agrupaciones de Cs y a las asociaciones vecinales y entidades de la ciudad que acuden” al grupo “para solicitar nuestra ayuda y construir una Sevilla mejor”.

Ante tal anuncio, el alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha mostrado su “absoluto respeto” a la “decisión política o personal” del portavoz municipal de Cs. Igualmente, Muñoz le ha agradecido “enormemente su tarea política” en el Ayuntamiento hispalense, deseándole “mucha suerte en su nueva etapa política o personal”, según ha declarado tras ser preguntado por los medios de comunicación durante una convocatoria.