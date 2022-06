Ciudadanos firma el epílogo de su corta relación con Andalucía

La corta historia de la relación entre Ciudadanos y Andalucía ha escrito esta noche su epílogo, tras unos resultados que la formación naranja o no ha visto venir o, directamente, no se esperaban tras una campaña electoral en la que han puesto sobre la mesa su gestión de los últimos cuatro años, lo que no ha sido suficiente para convencer al electorado de que les apoyase.

Con la desaparición de Ciudadanos del arco parlamentario andaluz desaparece también la figura de Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962), un hombre que comenzó su trayectoria política como afiliado de Alianza Popular, partido con el que se presentó a las elecciones en su pueblo en 1983, y con el que no alcanzó notoriedad política, lo que cambió en 2006, cuando fundó Ciudadanos Independientes de Sanlúcar (CIS), que obtuvo tres concejales y gobernó en coalición con el PSOE.

Su primer cargo de relevancia fue entonces el de primer teniente de alcalde, hasta que en 2011 empezó a colaborar con Ciudadanos, y comenzó a trabajar en la estructura autonómica del nuevo partido, sin dejar de lado su trabajo en el Ayuntamiento.

Los primeros parlamentarios

Fue en 2015 cuando ganó las primarias de Ciudadanos en Andalucía, sin que nadie más obtuviese los avales necesarios para presentarse, y el 22 de mayo de 2015 obtuvo sus primeros parlamentarios, nueve, que dieron el gobierno a Susana Díaz (PSOE).

Tras romper el acuerdo de gobierno y tras la convocatoria de elecciones, el 2 de diciembre de 2018 llegó a los 21 parlamentarios, y sostuvo a Juan Manuel Moreno en el poder con Vox apoyando hasta tres presupuestos autonómicos.

En esas elecciones, su partido obtuvo un total de 661.371 votos, consiguiendo el 18,28 % de los apoyos en liza. Hoy, se ha quedado con 120.0111, el 3,29 % de los votos. Ni siquiera presentarse por Sevilla le ha servido para obtener un parlamentario siguiera. De hecho, su puesto encabezando la lista por Cádiz ha sido en esta ocasión para la onubense Rocío Ruiz, consejera de Igualdad desde 2018.

Ciudadanos, de hecho, ha tenido un parlamentario esta noche durante diez minutos. Con el 2 % del recuento, su cabeza de lista de Almería tenía sitio en el Parlamento, pero la alegría solo le ha durante hasta el 4 % del recuento, cuando Adelante se lo ha arrebatado.

Los resultados de este domingo hacen que Marín abandone la vida política a los 59 años. En las últimas semanas se rumoreó sobre la posibilidad de que Moreno lo integrase en su equipo en el caso de no conseguir representación u obtener solo un parlamentario, pero eso, por el momento, parece descartado. Es más, Marín ha asegurado en múltiples entrevistas que no piensa formar parte del Gobierno andaluz si no era con las siglas de Ciudadanos.