La geometría política variable permite a Juan Espadas sacar adelante tres grandes proyectos con Ciudadanos

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha exhibido con éxito este jueves su pragmatismo en un Pleno municipal que ha debatido y aprobado tres grandes proyectos de ciudad que llevaban atascados años, algunos incluso décadas. La ubicación de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, la transformación de los terrenos de Altadis en Los Remedios y la prolongación del tranvía desde San Bernardo hasta Santa Justa han visto la luz gracias a la geometría política variable hacia la derecha que ha aplicado el regidor socialista al prescindir de su socio preferente en este mandato, Adelante Sevilla, para apoyarse en el grupo de Ciudadanos.

El resultado electoral de las municipales de 2019 ha hecho posible que el PSOE, con mayoría simple de 13 ediles, pueda bascular a su izquierda con Adelante o a su derecha, con Ciudadanos (con 4 ediles cada una de las dos formaciones). Incluso algunas de las medidas aprobadas en este pleno están también avaladas por el PP, que con 8 concejales es el segundo grupo municipal. Los dos concejales de Vox son, en la práctica, irrelevantes para la toma de decisiones en el Consistorio.

Balance positivo del acuerdo entre PSOE y Adelante Sevilla

Espadas obtuvo el respaldo de Adelante Sevilla a los presupuestos municipales de este ejercicio al incluir compromisos concretos en materia de medio ambiente (Plan Respira), igualdad y lucha contra la pobreza. Y el balance inicial que hace la formación de izquierdas de este compromiso es, por ahora, positivo.

De hecho, lo que ha ocurrido en este pleno, donde el PSOE ha ido de la mano de Ciudadanos para desatascar grandes proyectos urbanísticos, no es una sorpresa ni motivo de solivianto para Adelante Sevilla. Para este grupo, los grandes proyectos de ciudad no son únicamente las grandes operaciones urbanísticas donde la iniciativa privada juega un papel muchas veces determinante y donde, en palabras de su portavoz, Susana Serrano, “es difícil que el PSOE no haga políticas urbanísticas neoliberales”.

Influir a posteriori

Serrano subraya que, para su grupo, los grandes proyectos de la ciudad están firmados y comprometidos con el alcalde y el PSOE. Cita entre ellos la disminución de la enorme desigualdad existente en Sevilla, donde se ubican al menos dos de los barrios más pobres de España, el Plan Respira y la igualdad de género. Algunas de estas medidas recogidas en los presupuestos para este año están ya en marcha, según admite la portavoz de Adelante Sevilla, o a punto de hacerlo.

De manera que Adelante Sevilla también echa mano del pragmatismo a la hora de influir en la gobernabilidad de la ciudad, consciente de que en materia urbanística es donde mayores diferencias encuentran con el Gobierno socialista, según admite abiertamente su portavoz. En todo caso, Adelante no renuncia a intervenir en el posterior desarrollo de estos grandes proyectos urbanísticos que han visto la luz este jueves a pesar de su voto en contra.

Así, en el caso de los terrenos de Altadis en Los Remedios, cuya posición inicial fue favorable hasta que leyeron la letra pequeña del convenio sellado entre la empresa y el Ayuntamiento, Serrano ha asegurado que intentarán influir en su desarrollo para evitar que se cumplan sus sospechas: que el edificio principal del complejo, conocido como El Cubo, acabe convertido en un hotel o en un gran centro comercial.

Ciudadanos ‘se cuela’ en la negociación del tranvía

A la hora de valorar la ampliación del tranvía desde la estación de San Bernardo hasta Santa Justa, Adelante Sevilla recuerda que su grupo estaba negociando una alternativa menos costosa y más sostenible -rechazan el soterramiento de uno de los tramos y la previsible tala de árboles- pero “Ciudadanos se ofreció a cambiar su voto a cambio de nada y ha boicoteado nuestras negociaciones”, según Serrano.

"Cuando [el PSOE] pacta con Ciudadanos, la ciudadanía entiende que rebaja los valores que creíamos que se contienen en el Plan Respira. El alcalde debe sopesar bien con quien pacta porque esos movimientos no le van a salir gratis de cara a la ciudadanía. Juan Espadas da pasos atrás al ir de la mano de Ciudadanos", ha declarado a este diario la portavoz de Adelante Sevilla.

Exhibición de sintonía

Sin embargo, en el pleno de este jueves la complicidad y sintonía entre PSOE y C’s en la prolongación del tranvía ha sido visible en lo que se puede situar como un claro giro al centro de los naranjas. La tala de árboles prevista en la avenida San Francisco Javier para poder acometer el trazado por la plataforma central ha centrado una pregunta de C’s al alcalde en el Pleno que le ha puesto en bandeja a Juan Espadas detallar las bondades medioambientales de lo previsto en el Plan Especial que se ha aprobado.

Estas bondades consisten no sólo en la replantación de aquellos árboles que haya que sacar para que el tranvía pase por el centro de la avenida, sino que -ha anunciado el alcalde a los concejales- se van a plantar más y nuevas especies que procurarán una amplia zona de sombra en el paseo peatonal resultante de eliminar la vía de servicio que hay en ambos sentidos de la avenida-. Todo ello redundará además en una reducción del tráfico en una zona actualmente saturada de coches, afirma el alcalde. Con estos argumentos, es poco comprensible, a ojos de Juan Espadas, el rechazo de Adelante Sevilla.