El estudio de movilidad sobre la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas da luz verde al proyecto

El estudio de movilidad promovido por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en torno a la instalación de la futura ciudad de la justicia de Sevilla en el campus tecnológico de la multinacional Abengoa, ubicado en el sector urbano Palmas Altas de la capital andaluza, da "luz verde" al proyecto, ante lo cual la Administración andaluza espera licitar este año el contrato correspondiente a las obras de adaptación del recinto para su nueva actividad, al objeto de que entre finales de 2022 y el primer semestre de 2023 sea acometido el traslado de las dependencias y plantillas a la nueva sede judicial.



El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, han comparecido este lunes juntos en el Ayuntamiento hispalense, para dar cuenta del resultado de este estudio impulsado por la Administración autonómica sobre las necesidades e incidencias en materia de movilidad de la propuesta de que la nueva y demandada ciudad de la justicia sea instalada en el complejo tecnológico Palmas Altas, estrenado en 2007, toda vez que la Universidad Loyola ha traslado su actividad desde dicho recinto a sus nuevas instalaciones de Dos Hermanas y la multinacional sevillana también dejaría expedito el enclave.



Al respecto, Juan Marín ha detallado que el mencionado estudio, realizado el pasado mes de diciembre, calcula que la futura ciudad de la justicia acogerá la visita de una media diaria de 4.433 personas entre funcionarios, profesionales del sector y usuarios del servicio de justicia, lo que en principio implica una "menor" afluencia de personas al recinto porque el mismo ha llegado a acoger a unos "5.000" trabajadores.



Merced al escenario que dibujan casi 800 encuestas realizadas en el entorno de las actuales instalaciones judiciales del Prado de San Sebastián a trabajadores del sector, profesionales del mismo y usuarios, el 39 por ciento de estas personas acudiría a la nueva ciudad de la justicia en vehículo privado, el 35 por ciento lo haría en transporte público y un 26 por ciento en medios no motorizados, en concreto un 21 por ciento "a pie" y un cinco por ciento en bicicleta.



El estudio, según Marín, refleja además que el 81 por ciento de los sondeados reside en Sevilla capital y que el 12 por ciento de quienes recurrirían al transporte público aboga por un servicio especial de "lanzaderas" hacia la nueva sede judicial de Palmas Altas.



Además, la medición de los "flujos de tráfico" rodado en varios puntos de la ronda de circunvalación SE-30 o la avenida de Jerez, tanto en días laborables como en fines de semana, arrojaría que "no habría ningún inconveniente" a la hora de instalar la nueva ciudad de la justicia en el campus tecnológico de Palmas Altas, incidiendo Marín en la idea de que tales mediciones fueron realizadas después de la apertura del macro centro comercial Lagoh en las proximidades del citado recinto y con "toda la circulación" asociada a un mes marcado por los desplazamientos y las compras del periodo navideño.



EL "DETERMINANTE" NUEVO CARRIL DEL PUENTE DEL CENTENARIO

"Los datos son totalmente positivos", ha enfatizado Juan Marín, precisando que aunque la incorporación de un carril más al puente del Centenario gracias a la renovación de sus tirantes, aún pendiente de ser acometida pero cuyos trabajos previos ya están en marcha, "ha sido totalmente determinante" para despejar "cualquier inconveniente" en materia de tráfico, la idea de ubicar en el complejo tecnológico de Palmas Altas la ciudad de la justicia recibe "luz verde" en materia de movilidad incluso "sin las mejoras" planeadas en la materia.



Y es que como bien ha recordado, la Junta de Andalucía ha optado por que el tramo sur de la futura línea tres del metro vea ampliado su trazado, con una parada en el propio entorno de la ciudad de la justicia, toda vez que la Administración andaluza ha licitado la actualización normativa y adaptación del proyecto constructivo del tramo norte de dicha línea de metro y en breve prevé hacer lo propio con el tramo sur.



Es más, Marín y Espadas han asegurado que el estudio refleja que para trasladar la actividad judicial al recinto de Palmas Altas no sería necesaria la construcción de "nuevas infraestructuras" de comunicación, si bien sí se plantea "una nueva pasarela" entre Los Bermejales y el entorno del complejo tecnológico, salvando el trazado de la SE-30, como estructura "complementaria pero no imprescindible".



Insistiendo en que los planes apuntan a la conexión de la futura ciudad de la justicia mediante la proyectada línea tres del metro y un servicio "específico" de lanzaderas, el consejero ha defendido que Palmas Altas "es el lugar idóneo" para acoger la nueva sede judicial. "No hay ningún inconveniente para poner en marcha el proyecto, porque se garantiza la conectividad en cada momento", ha enfatizado.



SIGUIENTE PASO

Dado el caso, ha anunciado que sus planes pasan por reunir entre el 10 y el 18 de enero a la "mesa de trabajo" promovida en torno al proyecto de la nueva ciudad de la justicia, de la que forman parte el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; el juez decano, Francisco Guerrero; los decanos de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de Sevilla; el Ayuntamiento hispalense, Abengoa y la Junta, para debatir los pormenores del estudio y visitar además en el entorno de Palmas Altas.



Tras dicha reunión, según el consejero, este mismo año sería licitado el contrato correspondiente a las obras de adaptación del recinto tecnológico de Palmas Altas como nueva sede judicial y la instalación de nuevas dependencias en sus dos parcelas anexas, con un presupuestos máximo de unos 30 o 35 millones de euros y un modelo de "colaboración público privada" que implicaría una "contraprestación" durante determinado número de años en favor de la empresa adjudicataria. Dicha cuantía se suma a los 78 millones inicialmente destinados a la adquisición del complejo y sus dos parcelas contiguas con objeto de la ampliación del mismo.



Tal extremo, según el consejero Juan Marín, dibuja un escenario en el cual "a finales de 2022 o durante el primer semestre de 2023" sería acometido el "traslado" de las dependencias y funcionarios de la administración de justicia a la nueva sede.



"ACELERAR" LA LÍNEA TRES

Volviendo a la premisa de que el recinto esté conectado con el núcleo de la ciudad mediante la línea tres de metro, Marín ha defendido el compromiso del Gobierno andaluz para "acelerar todos los trámites" de dicha línea no sólo este proyecto, sino por el "desarrollo urbanístico" que afronta Sevilla en su sector sur con el centro comercial Lagoh y la creación de nuevos entornos residenciales. "Es una de las prioridades de la Junta", ha enfatizado.



Espadas, al respecto, ha recordado que la actualización de los proyectos constructivos de los tramos norte y sur de la línea tres afronta "tiempos" diferentes". Exponiendo que el tramo norte está en estos momentos "por delante" en el plano administrativo, ha precisado que "no hay decisión tomada" respecto a cuál de los tramos primar en la licitación de las obras como tal. "No hay decisión tomada. La prioridad de este equipamiento hace poner en equilibrio la toma de decisiones para la ejecución de la línea tres en su conjunto y ordenar la ejecución de los tramos de la manera más correcta", ha indicado el alcalde.



"La ciudad de la justicia puede y debe ir ubicada en Palmas Altas", ha enfatizado finalmente Juan Marín, mientras Espadas ha anunciado que promoverá una moción al pleno del Ayuntamiento para que la Corporación local apoye "por unanimidad" dicha postura.