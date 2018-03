Razones para ir en bici

Las cifras hablan solas: con 138 kilómetros de carril bici y 72.000 desplazamiento diarios (lo que ha supuesto una reducción de 20.000 desplazamientos en coche) Sevilla es la ciudad andaluza con más ciclistas urbanos. Los traslados en bicicleta suponen ya un 10%. En Granada, pese a no contar con una infraestructura tan potente, los números son también esperanzadores: el 53% de sus desplazamientos se realizan a pie y su comunidad universitaria se decanta por la bicicleta como el medio de transporte más utilizado (llega al 8% ya). "Está claro que el fomento de la bici en las ciudades repercute en la economía y genera actividad económica y empleo", explica Gerardo Pedrós, miembro de la Federación Andaluza por la Bicicleta. Según Pedrós, "no sólo se crean tiendas, sino los talleres relacionados, los servicios de alquiler, actividades educativas y turísticas, e incluso a la hora de construir y mantener las infraestructuras se licitan a distintas empresas locales que antes no contaban con esos ingresos".

En esta Semana Europea de la Movilidad se habla de infraestructura, y también del desarrollo sectorial de la misma. Un desarrollo que en los últimos años ha ido cobrando significado de la mano de distintos emprendedores que han centrado sus ideas de negocio en el mundo de la bicicleta. La mayoría de ellos, además, se decanta por modelos basados en la economía social. Como si estuvieran inspirados en el movimiento internacional Masa Crítica (marchas espontáneas en muchas ciudades del mundo para reivindicar el espacio de las bicis), estas jóvenes empresas tienen un punto fundamental en común: creen en la bici como el motor del cambio social y económico.

Tres socios, un ingeniero de electrónica, uno de mecánica y un Licenciado en Empresariales, fundaron recientemente en Córdoba La Vuelta al Mundo, una cooperativa que es tienda y taller de reparación, servicio de mensajería en bicicleta y servicio de asesoría y formación tanto para usuarios como empresas e instituciones. "Elegimos ser una cooperativa por la ideología que tenemos como empresa", cuenta Andrés Raya, uno de sus socios. "No estábamos contentos con la vida laboral que teníamos y queríamos realizarnos", añade.