Lambán: “La ministra me asegura que no autorizará el cierre de la central de Andorra si no hay una alternativa”

El Confidencial ha publicado este jueves que Endesa ya habría comunicado al Gobierno de España el cierra de la central térmica de Andorra. Fuentes de la empresa aseguran que aún no es oficial

El presidente de Aragón ha señalado que la ministra para la Transición Ecológica asegura que no le han comunicado el cierre y que no lo autorizará “si no hay un plan de restitución y de puesta en funcionamiento de economías alternativas”

“Los aragoneses tenemos que empezar a tomar nota de lo que es Endesa, que siempre ha estado a las maduras y nunca a las crudas. Demuestra que su único interés en Aragón es obtener beneficios”

“Durante seis años, el Gobierno del PP no hizo nada por evitar o retrasar el cierre, ni tampoco por reconstruir la economía de las Cuencas Mineras con otras alternativas”