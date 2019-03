No habrá confluencias en Aragón: rotas las negociaciones de Podemos con IU y Zaragoza en Común

El progresivo deterioro en las negociaciones no auguraba un final feliz. Los últimos acontecimientos (escenificación del pacto de Podemos con Equo y Plenario de Zaragoza en Común –ZeC–) presagiaban la ruptura definitiva. Y así ha sido. El Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos –celebrado este sábado– ha dado por rotas las negociaciones con IU para las elecciones autonómicas y descarta presentarse a las primarias de ZeC en el plano municipal.

Dos son los motivos principales que han motivado la imposibilidad de llegar a una entente: por un lado, los puestos de la lista que debía ocupar IU. Estos ponían sobre la mesa que sus candidatos o candidatas fueran el número 2 por Zaragoza, Huesca y Teruel, aunque –aseguran fuentes de la formación– estaban dispuestos a flexibilizar su postura en lo que respecta a la capital. En cualquier caso, Podemos no lo ha aceptado.

Dice el secretario general de los morados en la comunidad, Nacho Escartín, que ellos han sido “muy generosos” y que su proposición mejoraba el acuerdo alcanzado por ambas formaciones a escala estatal. Lo niegan desde IU. En declaraciones a este medio, su coordinador general en Aragón, Álvaro Sanz, ha asegurado que si fuera así habría alianza, porque su propuesta “era exactamente la mismo que Podemos ha firmado en Madrid”.

“Podemos e IU tienen que coliderar esa candidatura", ha apuntado Sanz, “queríamos construir con ellos el espacio en común y ellos han jugado a una suerte de oferta permanente. Es una cuestión de respeto hacia el otro socio que, aunque es más pequeño, es igualmente importante para movilizar el voto”.

"Era necesaria una confluencia en la que IU se sintiera motivada, y no ha sido posible", ha dicho Escartín, que ha reiterado que han sido muy generosos con IU "en términos de referencialidad".

“Hay diferencias políticas de fondo”

El otro elemento basilar que ha impelido la ruptura tiene que ver con la posición ideológica. Ha reconocido Escartín que Podemos es más proclive a acercarse al PSOE tras las elecciones. De hecho, su candidata para los comicios autonómicos, Maru Díaz, ya señaló que, si la aritmética da, estaría dispuesta a entrar a gobernar con los socialistas.

“No consideramos que sea el momento de la centralidad política o la transversalidad”, ha apuntado Sanz, “no puedes decir con quién vas a pactar después de unas elecciones antes de votar”. Considera el coordinador general que es el momento de la izquierda y de ofrecer a la gente una “referencia clara” en el espectro ideológico. “Hay diferencias políticas de fondo”, ha dicho Escartín, por la desemejanza en “la manera de entender el espacio del cambio”.

Con las negociaciones rotas, Escartín es optimista. “No es ningún drama”, ha señalado, emplazando a IU a llegar a pactos poselectorales. Tampoco en ello coincide con Sanz: “Esto es un error absoluto, brutal, una mala noticia para todos y todas. No están sabiendo leer el momento político y la gente no lo va a entender”.

No se presentarán a las primarias de Zaragoza en Común

También ha acordado Podemos no presentarse a las primarias de Zaragoza en Común, algo que ya se barruntaba desde el último Plenario de ZeC, en el que se escenificó la distancia entre ambas posturas. Escartín, sin embargo, no cierra la puerta a un posible encaje de listas tras estos comicios internos. Pone la pelota en el tejado de los comunes al afirmar que están abiertos “a escuchar lo que quieran proponernos”. Reconoce, no obstante, que es “poco probable” que haya un viraje en las posiciones actuales.

En aquel Plenario se debatió el documento marco que pilotará la hoja de ruta en los próximos meses. Este recibió alrededor de 100 enmiendas: algunas estaban aceptadas, de otras se había recogido solo una parte y las había rechazadas de antemano. En este último grupo estaban todas las de Podemos. “Nuestras propuestas se han rechazado en bloque y muchas de ellas se podían haber asumido. Tenemos que evaluar lo que ha pasado hoy aquí”, decía Nacho Escartín. El corolario de esa evaluación ya es conocido.

¿Y qué decían las propuestas rechazadas? Preocupaba especialmente en Podemos la que se refería a quiénes votarán en las primarias. Los morados solicitaban que los inscritos en su plataforma pudieran votar directamente en estos comicios internos sin necesidad de darse de alta en la plataforma de ZeC. Los comunes planteaban que los inscritos se registraran (de manera telemática y gratuita) en su plataforma y participaran como el resto.

Otra de las medidas que no recibió el visto bueno, como apuntó a eldiario.es el portavoz de ZeC, Carlos López, es la que se refería a la limitación salarial: actualmente esta se establece en tres veces y medio el Salario Mínimo Interprofesional. Al subir este, Podemos solicitaba estatuir un límite menor. También fue rechazada.

Pedían, por añadidura, los morados, que en las primarias se pudiera votar, por un lado, al cabeza de lista, y, por otro, al resto. Las demás peticiones tenían que ver con el código ético o un reparto equitativo para la Diputación Provincial de Zaragoza.

La carrera de las primarias de ZeC comenzará el 12 de marzo con la apertura de las inscripciones, que se cerrará el 17. Del 18 al 27 tendrá lugar la campaña, del 28 al 30 las votaciones telemáticas y el 31 las presenciales y la proclamación provisional de resultados.