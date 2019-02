La confluencia se tambalea: IU no entiende el pacto entre Podemos y Equo y asegura que la confianza se ha debilitado

Las negociaciones entre Podemos e Izquierda Unida para pergeñar una candidatura de confluencia con vistas a las próximas elecciones autonómicas viven sus peores momentos. La exposición pública, el pasado lunes, del pacto entre Podemos y Equo ha recibido respuesta inmediata por parte de IU: “Después de seis meses de trabajo, lo que se presentó ayer nos causa mucha sorpresa. Desconocemos el acuerdo y debilita mucho la confianza”, ha asegurado el coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz.

Ha evidenciado que no entienden cómo ayer se presenta un pacto a dos, “cuando deberían seguir desarrollando el acuerdo marco firmado en Muel” el pasado mes de julio. Lo que ayer se hizo, ha repetido, “es un acuerdo que nosotros no conocemos y ahora nos invitan a integrarnos en algo que no sabemos qué es”.

“Hay discrepancias en el diagnóstico”

Más allá de la molestia que ha generado en IU el acto de Podemos y Equo, las negociaciones no estaban siendo, ni mucho menos, fluidas. Algo que Sanz ha achacado a una diferencia en el diagnóstico “entre quien apuesta por proyectos más personalistas y moderados y los que creemos que es necesaria una izquierda más fuerte”.

La fórmula para mezclar a las personas de ambas formaciones y los puestos que estas ocuparán en las listas es otro escollo: “Las propuestas excesivamente personalistas dificultan ese espacio de confluencia. Integrarse en algo es dejar de ser para ser en otra cosa”.

Continúan las negociaciones

A pesar de las notorias desemejanzas en cuanto al planteamiento, los discursos y los nombres, las negociaciones, ha señalado Sanz, continúan, y, desde IU, “se sigue teniendo la firme voluntad de llegar a acuerdos”. Pero ese pacto, ha dicho, “debe movilizar a todo el electorado, y pasa, imprescindiblemente, por la referencialidad de las formaciones que lo integran: electorado diverso, voluntad común”.

Esta misma semana, IU y Podemos volverán a sentarse a la mesa para tratar de reconducir el camino. El próximo 22 de febrero habrá una reunión de la coordinadora de la formación en Aragón donde se pondrá sobre la mesa el estado de las cosas y, a mediados de marzo, esperan saber cuál será la fórmula definitiva, que, sí o sí, se decidirá tras una consulta a la militancia. No es el objetivo de IU, ha apuntado Sanz, pero obviamente hay opciones de que IU se presente en solitario.

Madrid y municipales

Lo sucedido en Madrid, ha indicado el coordinador general en Aragón, “desmoviliza al electorado”: la izquierda “no está sabiendo interpretar cuál es la solución ante la derecha. Nos parece muy alarmante lo que está pasando, y, aparentemente, no es un diagnóstico compartido”.

Diferente es el estado en las negociaciones en el plano municipal, donde Sanz ve muy posible que se alcance el acuerdo: “Todas las formaciones estamos compartiendo mesa de debate y lo más posible es que se llegue a buen puerto”.