El Ayuntamiento de Zaragoza impide la presentación del libro de Miguel Urbán sobre Vox en un centro municipal por considerarlo un acto discriminatorio

El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán va a presentar esta tarde en Zaragoza su libro 'La emergencia de Vox', con el subítulo 'Apuntes para combatir a la extrema derecha española'. Lo que no está claro es dónde lo hará, ya que el Ayuntamiento de Zaragoza ha comunicado a la asociación que gestiona el Centro Social Luis Buñuel que esa actividad incumple el convenio de cesión y no debe celebrarse, según ha dictaminado la Asesoría Jurídica Municipal. Desde el entorno del autor indican que “si no nos dejan hacerlo allí, celebraremos la presentación en otro sitio”. En el acto está previsto que intervenga el exalcalde y actual concejal Pedro Santisteve.

Según el comunicado remitido por el Ayuntamiento de Zaragoza, el equipo de gobierno municipal, formado por PP y Cs, que cuentan con el apoyo de Vox en el Pleno, toma esta decisión tras tener conocimiento del informe encargado sobre esta cuestión a la Asesoría Jurídica Municipal. El dictamen indica que dicha actividad no se encuentra dentro de los objetivos establecidos en la cláusula quinta del convenio que regula el funcionamiento de ese espacio municipal y que además contraviene lo dispuesto en el apartado sexto del Decreto de la Consejería del Área de Economía y Cultura aprobado en la pasada Corporación para ceder el uso del mismo.

Así, el máximo órgano jurídico del Ayuntamiento de Zaragoza recuerda que la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel, gestora del espacio, asumió el compromiso de “no realizar actividades que contravengan los principios de igualdad de las personas, quedando prohibido cualquier acto que no respete los derechos humanos, que atente contra la dignidad de las personas o las discrimine por razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra causa o circunstancia personal o social…”.

El eurodiputado de Unidas Podemos Miguel Urbán/ 2019 EU-EP/GE

Por este motivo, el Gobierno de Zaragoza ha dado traslado a la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) para que comunique a los organizadores y a la propia asociación que el acto no debe celebrarse y adopte cuantas acciones sean necesarias para ello. El Ayuntamiento recuerda que la regulación jurídica autoriza el uso temporal y gratuito del equipamiento municipal del antiguo instituto Luis Buñuel fue aprobada por la anterior corporación, a través de un convenio anulado en primera instancia por los tribunales y que se encuentra actualmente recurrido.

Este es el segundo libro que da quebraderos de cabeza al actual equipo municipal de PP y Cs en lo que va de legislatura. El anterior fue de signo contrario: el Teatro Principal de Zaragoza, de titularidad municipal, anunció y luego borró de su web la presentación del libro 'Manual para defenderte de una feminazi' de la cofundadora de Vox Cristina Seguí. La consejera de Cultura, Sara Fernández, reconoció el “error” y pidió disculpas por este episodio, si bien aprovechó la ocasion para pedir a Zaragoza en Común que frenara la presentación del libro de Urbán.