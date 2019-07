La Guardia Civil expedienta al popular grupo musical Adebán por cantar: 'Arriba, abajo, mandaremos al rey al carajo'

El grupo musical Adebán fue identificado este domingo por la Guardia Civil por cantar 'Arriba, abajo', una canción contra la monarquía que la veterana formación lleva desde hace cuatro décadas en su repertorio habitual. Fue en un acto a favor de la línea ferroviaria del Canfranc, según informa en un comunicado Izquierda Unida Aragón, que ha manifestado su solidaridad con el cuarteto.

De acuerdo con esta formación política, además de identificarlos, la Guardia Civil ha instruido un expediente informativo contra Adebán con motivo de la copla que el grupo musical interpretó a petición del público asistente a los actos convocados ayer ante la Estación Internacional de Canfranc. Una actividad reivindicativa que desde hace más de un cuarto de siglo convocan anualmente la Coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) y la asociación francesa Comité para la Reapertura de la Línea Olorón-Canfranc (Creloc).

Entre otras coplas, la canción interpretada por Adebán tenía como estribillo "Arriba, abajo / mandaremos al rey al carajo / abajo, arriba / no queremos a la monarquía / Que sí que, que no que, tenemos un rey de rebote / Que no que, que sí que / mantenemos a dos aunque abdiquen".

Para el Coordinador General de IU Aragón y diputado en las Cortes, Álvaro Sanz, lo que ha ocurrido responde a un nuevo episodio de "represión" y "ataque" a la libertad de expresión que, por desgracia, está amparado por la conocida como "ley Mordaza" que, a pesar de que ya no gobierne el partido con el que fue aprobada, el PP, "sigue estando más vigente que nunca". En este sentido, Sanz ha recordado que es al PSOE a quien ahora aplica las multas de la ley mordaza porque su reforma sigue paralizada y "esto responde a la falta de voluntad política para hacerlo".

Por todo ello, la formación hace llamamiento a la ciudadanía en general a solidarizarse con Adebán porque es "imprescindible expresar un rechazo unánime a la criminalización de la libertad de expresión".

A esta petición se ha sumado también Zaragoza en Común. Así, para la organización municipalista, lo ocurrido ayer con Adebán en Canfranc es un "nuevo y lamentable episodio de recorte y vulneración de la libertad de expresión bajo el paraguas de la llamada Ley Mordaza", señala Rosa Sánchez, portavoz de ZeC.