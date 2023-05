Álvaro Sanz, candidato de Izquierda Unida al Gobierno de Aragón: “En Aragón se ha instalado una política de reparto, que no de pacto”

Álvaro Sanz Remón se presenta como candidato por Izquierda Unida al Gobierno de Aragón. Ha participado en el movimiento asociativo, medioambiental y pacifista desde joven y ha trabajado en el ámbito de la formación y el desarrollo rural dentro del movimiento agrario. Actualmente es Coordinador General y Portavoz Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.

¿Cómo han sido estos cuatro años siendo el único partido de izquierdas en la oposición?

Izquierda Unida (IU) ha intentado, desde la oposición, ser útil a la ciudadanía. Nos han tocado años muy complejos en los que la mirada de izquierdas clara era imprescindible e ir en consonancia con lo que se ha desarrollado a nivel nacional para afrontar una cuestión tan dura como la pandemia. Hemos sido leales cuando teníamos que serlo y hemos aportado nuestro granito de arena para afrontar desde lo público los problemas. Estamos muy preocupados porque el cuatripartito aragonés se ha dedicado a aplicar viejas recetas a nuevos problemas y creemos que no ha estado a la altura de las circunstancias para fortalecer los servicios públicos y para mejorar las condiciones del trabajo, sí lo ha hecho el gobierno de la nación, no aquí.

¿Qué considera que se ha hecho mal en Aragón?

Se ha optado por la colaboración público privada para facilitar la recuperación económica, poniendo una alfombra roja a las grandes empresas que no han vertebrado el territorio y no han asumido la corresponsabilidad en un momento inflacionista como el que hemos vivido con el mundo del trabajo, se han seguido practicando políticas de externalizaciones y de precariedad en los servicios públicos. La última cuestión es el tema ambiental, la emergencia climática y lo vivido nos llevaba a plantear nuestro sistema productivo y no han estado a la altura. Prueba de ello es que empezamos una legislatura haciendo una pista de esquí en un contexto en el que cada vez nieva menos como es la de Cerler por Castanesa y acabamos con la pretensión de unir dos estaciones de esquí con fondos de recuperación, que gracias a la movilización popular se ha parado. Pero lo que IU ha venido exigiendo es una transformación ecológica de todo nuestro sistema productivo.

¿Cuáles son sus expectativas de cara a las elecciones del próximo domingo?

Queremos crecer para ser determinantes en un gobierno que no puede ser de derechas, IU es garantía de que no va a gobernar la derecha, pero no puede ser un gobierno con un componente progresista elevadísimo como el que hemos tenido que acabe haciendo políticas de derechas. Estar en el gobierno sirve para impulsar políticas y también para impedir que las políticas conservadoras se impongan. Hay una diferencia clara entre el gobierno de la nación y el de Aragón, en Aragón no estamos en el Gobierno y se nota profundamente porque las medidas que está desarrollando el cuatripartito son más de lo mismo, las mismas que tenía planteadas en 2019, son absolutamente contrarias en algún caso a los retos que tenemos que afrontar como sociedad en una pandemia.

¿Formarían parte del Gobierno de Aragón?

Haremos lo que más útil sea para la ciudadanía entendiendo que lo importante es tener una mirada transversal. En Aragón se ha instalado una política de reparto, que no de pacto. No se han debatido las cosas fundamentales que se tenían que haber planteado para superar la pandemia. Lo que ha hecho el gobierno de Aragón es aprovechar las medidas que impulsa el gobierno de Madrid para desmantelar sus políticas. En materia fiscal más de lo mismo, el cuatripartito ha comprado el discurso de la derecha y que bajar impuestos al 99% de la gente está bien, eso se traduce que le hemos bajado los impuestos a la mitad de las personas que declaran impuesto de patrimonio, es decir, a la mitad de las personas mas ricas de Aragón. No cabe esa política de repartos, hay que repensar Aragón y eso significa cuestionar la política de acuerdos, IU estará donde más capacidad tenga para incidir en todas las cuestiones estructurales que hay que transformar, para eso necesitamos mucha fuerza y superar la mediocridad que ha ido caracterizando la acción política de los partidos políticos dentro del gobierno que en un momento determinado se dicen progresistas pero han tragado que se desarrollasen proyectos que poco tienen que ver con la izquierda.

¿Cuáles son sus principales propuestas de cara a las próximas elecciones?

Uno de los pilares básicos es el refuerzo del sistema público, garantizar una administración que cuide a la ciudadanía, que se acabe con ese maltrato institucional y eso pasa por el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. La sanidad está en el centro del debate, hay que hacer una transformación profunda que ponga la atención primaria en el centro, junto a la salud mental y comunitaria para garantizar un sistema sanitario que vaya más allá de la curación y que prevenga los malestares. Malestares que vienen derivados también de otro tipo de políticas: la de vivienda, los salarios, los derechos sociales, el sistema público de cuidado o la políticas de prevención de la pobreza. Todo eso forma parte del servicio público que tenemos que reforzar con una mirada clara a la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación.

¿Cómo plantea esa mirada al mundo rural y a la despoblación?

Hay que impulsar un nuevo modelo productivo en el que el sector público tiene que tener un protagonismo más acentuado en cuestiones básicas como la energía, con una empresa pública de energía.También con la planificación del despliegue de las renovables o la transformación de un turismo, que no puede pasar por modelos absolutamente estacionales como el de la nieve sino que tiene que poner en valor lo que hay en el territorio, además de pensar en el fortalecimiento de figuras como la economía social o la agricultura social y familiar frente al desarrollo de las microgranjas, de los procesos especulativos que están expulsando a la agricultura y ganadería de siempre, la que vertebra el territorio, vive en los pueblos y cuida el ganado. El sector público tiene que asumir protagonismo en nuevos sectores como la gestión forestal sostenible para generar bienestar a través de la empresa pública. Queremos que Aragón sea sostenible, se reparta la riqueza, se acabe con la desigualdad y se generen las condiciones para que la gente pueda ser feliz allá donde quiera vivir.