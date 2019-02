La DPH acomete el acceso a Bujaruelo con un presupuesto de 390.000 euros

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ya tiene el proyecto para acondicionar el acceso rodado hasta el valle de Bujaruelo, son algo más de 6 kilómetros desde el conocido puente de los Navarros. Es una demanda de esta zona que ha llegado desde la mancomunidad forestal del valle de Broto y, como señala el responsable provincial de Obras, Joaquín Monesma, "nuestra obligación es escuchar al territorio y en este momento actuar allí donde se puede y vemos que hay una oportunidad de desarrollo".

Esta actuación "será la solución definitiva para poder acceder en condiciones", es lo que afirma Monesma, para quien "sin unas infraestructuras mínimas es difícil que lleguen otros proyectos y terminar de abrir este valle al turismo". Con el proyecto redactado, la DPH prepara ahora la licitación con un presupuesto de 390.000 euros destinados a convertir un camino de tierra en una vía que "conservará el mismo trazado, pero permitiendo el tránsito de cualquier vehículo con un pavimento firme", detalla el responsable provincial de Obras.

Las obras tendrán su inicio en la intersección entre los accesos a Ordesa y Bujaruelo y continuarán a lo largo del valle que forma la cabecera del río Ara hasta llegar al refugio y zona de acampada con una longitud de 6.150 metros, ya que algunos tramos ya se encuentran con hormigón, como es el caso de los primeros 800 metros. Como explica Enrique Ramón, desde la mancomunidad del valle de Broto han ido realizando otras actuaciones, con una media de 12.000 euros destinados cada año para "trabajos con una motoniveladora o parcheos con grava, pero tan pronto llegan días de más tráfico volvemos al punto inicial y la vegetación con el polvo que se levanta también sufre”.

Para el presidente de esta mancomunidad forestal, "es el primer paso para que en una zona donde no tenemos pistas de esquí, también podamos desarrollar un turismo invernal porque, si no, aquí en estas fechas está todo muerto". Enrique Ramón habla de que "no queremos un modelo masivo, pero sí que la gente pueda mantener sus apartamentos turísticos y que se puedan poner en marcha iniciativas para unas pistas de fondo o paseos con raquetas, incluso recuperar proyectos que ya teníamos con el vecino valle francés de Gavarnie".

El acceso termina a 1.350 metros en la pradera alpina de San Nicolás de Bujaruelo, una de las zonas más espectaculares del Pirineo por donde pasa el GR 11 y de acceso a picos como el de Otal y Tendeñera y cumbres como El Vignemale y que se suma a otros proyectos como el refugio de Soaso puesto en marcha el pasado verano. La renovada infraestructura va a beneficiar directamente a los municipios de Torla y Broto y especialmente a pequeñas poblaciones como Fragen, Linás de Broto, Bergua, Buesa, Asín de Broto, Oto o Sarvisé cuyos ganaderos "transitan mucho esta pista porque en lo alto pastan más de 3.000 vacas", apunta Ramón que se refiere "a un proyecto que incidirá positivamente en toda la comarca de Sobrarbe" porque "evitaremos que los que llegan para conocer este valle se echen para atrás por las condiciones del acceso".

En el plano técnico, los trabajos consistirán en la explanación y el afirmado general del terreno que incluirá la excavación de rocas de pequeño tamaño existentes para conseguir una rasante adecuada que permita circular con seguridad. Todo ello de cara a una superficie homogénea y de calidad donde ejecutar la capa de rodadura. En el capítulo de drenaje y obras de fábrica, se incidirá en lograr la evacuación rápida y una mejora del encauzamiento de las aguas de escorrentía que afectan ahora al camino. El proyecto también contempla colocar barrera de seguridad en zonas de peligro y señalización vertical allí donde sea necesaria.