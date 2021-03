El “doble problema” de la vivienda vacía en Huesca: okupación frente a alquileres altos

Un “problema” encuentra el Ayuntamiento de Huesca en la situación de las viviendas de la capital que han sido okupadas en los últimos años. El gobierno municipal está decidido a poner coto a lo que el alcalde, Luis Felipe, define como un “número considerable” de inmuebles, al menos veinte, en esta situación, lo que supone una “ incidencia importante en la convivencia”. Para ello ha encargado a la Policía Local un informe que verifique esta cifra para que después se estudien las posibles medidas que puedan tomarse. Una futura intervención que se discute desde formaciones como Con Huesca.

El Consistorio espera conocer en un breve lapso de tiempo el alcance del problema y la fórmula jurídica “para poder intervenir y ser efectivos”, en palabras de Luis Felipe, que recientemente recordó que cuando hay una vivienda vacía, “la responsabilidad del mantenimiento corresponde al propietario”, igual que la vigilancia para que no se produzca una okupación. Desde las oficinas municipales se está informando a los dueños que han sido localizados hasta la fecha para que puedan actuar; se han producido casos en que estos no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo o que, de serlo, no habían puesto una denuncia.

Explicó Felipe que de 2008 a 2010 muchas personas optaron a la compra de una vivienda y que “después, con la crisis económica, no pudieron asumir su financiación y estas quedaron en las manos de empresas y entidades financieras que las gestionan a nivel nacional. Muchos de esos pisos son los que están ahora okupados”. Una tesis que no comparte el grupo municipal de Con Huesca Podemos Equo, que defiende que el problema no es la okupación, sino “las viviendas vacías y la dificultad de la ciudadanía para encontrar vivienda de alquiler a un precio asequible”. La vivienda vacía se considera una “patología urbana”, y Huesca está “muy enferma”.

En abril de 2019, la Oficina Municipal de la Vivienda presentó un estadio que refería la cifra de de 5120 viviendas desocupadas sobre 27.771 viviendas totales en la ciudad, un 18% del total. La media nacional está en el 13,7%, por lo que Huesca se sitúa cinco puntos por encima. En este sentido, Con Huesca no entiende que se dé “prioridad” a este estudio frente al “problema para encontrar un piso de alquiler a un precio asequible”.

Por ello este grupo ha ofrecido “soluciones como puede ser la construcción de vivienda en el Solar de La Merced o en la Granja San Lorenzo, así como la regulación del concepto de vivienda desocupada para grabar el IBI de dichas viviendas y así incentivar a los propietarios a alquilar o vender su vivienda”. Boix sigue con la percepción de que “Huesca está muy enferma. Entendemos que el alcalde debe priorizar y trabajar en la adquisición de parque de vivienda municipal, y también en la reforma, para poder dar uso, del parque actual, propuesta que hicimos desde nuestro grupo en el debate de presupuestos y que el equipo de gobierno no quiso admitir”.

“A esto se le suma que todavía no contamos con una Oficina Municipal de la Vivienda, cerrada en agosto de 2020, o que no se está llevando a cabo el plan de intervención sociocomunitaria del barrio del Perpetuo Socorro, lo cual hace que los problemas en dicho barrio sigan aumentando. El equipo de gobierno se tendría que poner a trabajar en lo urgente y dejar ya de poner parches que no solucionan los problemas reales de la ciudad. Luis Felipe quiere que miremos el dedo para no ver la luna: aquí el verdadero problema es la vivienda vacía, no la okupación”, finaliza Boix.

La cuestión ya se había puesto sobre la mesa en julio del año pasado, cuando el grupo municipal de Ciudadanos registró una propuesta para potenciar la coordinación y la cooperación institucional y “asegurar la devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios”. Propuso entonces la elaboración de un “plan municipal contra la okupación ilegal de viviendas”, con el fin de “asegurar la devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno de Aragón, además de potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra este problema”.

Se trataría de incluir “tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica”. Asimismo, la formación insistía en su propuesta en potenciar la coordinación y la cooperación institucional entre la Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con la administración de Justicia para “asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas”.

En Huesca, Cáritas ha lanzado una campaña, ‘Tú puedes ser la llave’, que pretende sensibilizar a los propietarios de viviendas vacías para que la pongan a disposición de personas, acompañadas por la entidad, en régimen de alquiler pero a precios asequibles. Alrededor de 2,1 millones de personas en España sufren inseguridad en la vivienda, como refleja el Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Una situación que se ha agravado con el impacto de la pandemia. Cáritas dedicó en 2020 150.000 euros para ayudas relacionadas con gastos de vivienda, el doble que el año anterior. En total atendieron a 527 familias o personas solas.