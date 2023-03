“No tener bar o tienda hace que el pueblo tenga los días contados”: reabrir el local 'multiservicios' para frenar el abandono

Aunque algunas personas piensen que no, en los pueblos también hay oportunidades. Al menos así lo demuestran Fátima Rodríguez y Daniel Ferruz, una pareja de Calanda que ha apostado por reabrir el multiservicio de Hinojosa de Jarque, en Teruel, para “volver a estar cerca de su familia y amigos”. Esta no es su primera experiencia en este tipo de establecimientos, ya que también regentaron el de Cañizar del Olivar y hasta finales del pasado año el de Orera en la zona de Calatayud. “Hace seis años nos vimos sin trabajo, entonces encontramos la oportunidad de coger un multiservicio y empezar una nueva vida en el medio rural. Ahora nos sentíamos muy lejos de nuestra gente y miramos que pueblos de Teruel tenían multiservicios disponibles y llegamos a Hinojosa de Jarque”, relata Fátima Rodríguez.

La cercanía, el agradecimiento o aprecio de la gente de los pueblos son algunos de los motivos por los que la pareja sigue eligiendo los multiservicios como modo de vida. “Llegas, te acogen muy bien, te apoyan para que salga adelante porque dependen de ti”, asegura con emoción Fátima Rodríguez. Gracias a ello, el 9 de febrero los cerca de 150 vecinos de Hinojosa de Jarque recuperaron su bar y tienda, esta última cerrada desde hace cinco años, según relata la nueva encargada.

Antes de la apertura, el Ayuntamiento adecuó el espacio con un cambio de ventanas, iluminación o nuevos electrodomésticos y Fátima cuenta que ayudó con algunos muebles que había traído. Los vecinos “ya no dependen de que los hijos” les lleven la compra o tengan que “desplazarse a pueblos a veinte kilómetros como Utrillas” o incluso a Teruel para conseguir productos frescos y de primera necesidad.

Puntos de encuentro

Para Fátima ambos servicios son vitales en un pueblo porque es el “único sitio” donde los vecinos se pueden juntar y verse. Además, con su experiencia ha comprobado que los pequeños y aislados municipios que no cuentan con tienda o bar van perdiendo vida e incluso considera que pueden “llegar a morir”. “Hemos visto que sin escuela parecía que los pueblos se cerraban, pero siempre se encontraba una alternativa como ir a colegios próximos. Sin embargo, no contar con ese bar o tienda, que son el punto neurálgico de reunión, hace que sin duda ese pueblo tenga los días contados”, explica Nuria Ros desde la Cámara de Comercio de Teruel, entidad encargada de ejecutar los multiservicios junto a la financiación ofrecida por la Diputación Provincial de Teruel.

Hasta ahora “la acogida ha sido buena” y reciben clientes a diario, tal y como comenta la encargada de la tienda. Uno de los motivos es que en sus estanterías y neveras cuentan con fruta, carne o pescado fresco, productos que los vecinos “muy pocas veces” han tenido tan cerca de casa. “Hay que ser conscientes de que algo que en una ciudad encuentras en todas partes aquí no lo tienen. Así que traemos tiritas, pinzas, tornillos… todo aquello que parece que no, pero que se necesita para vivir”, aclara Rodríguez. La premisa la tienen clara y no es otra que acercar todo tipo de productos a “precios asequibles”.

Las mesas del bar –abierto todos los días excepto los lunes– también se llenan por la falta de servicio en los pueblos próximos. “Vienen de municipios cercanos porque por ejemplo en Jarque o Cuevas de Almudén no tienen bar, también en Aliaga por la tarde o los fines de semana cierran y hay veces que no tienen opciones para comer en ningún sitio”, destaca Rodríguez.

Durante este mes viviendo en el pueblo han visto que “han venido para quedarse”, tanto que ya ponen su visión en el verano para anunciar que abrirán todos los días. A pesar del frío y la nieve con la que han convivido estas primeras semanas de su experiencia, no dudan en encontrar puntos fuertes a Hinojosa de Jarque y destacan el cuidado a la cultura o la exposición de esculturas que decora las calles del pueblo. Eso no es todo y lo colocan como punto estratégico por su proximidad a atractivos turísticos –como las pasarelas de Aliaga– con gran asistencia de excursionistas de todo tipo.

La peor época

Según informa Nuria Ros de la Cámara de Comercio turolense, ahora se encuentran una decena de multiservicios disponibles y en busca de personas que apuesten por el medio rural como hicieron Daniel y Fátima. El de Orrios ha sido una de las últimas incorporaciones y siguen a la espera Corbalán, Valdecuenca, Cuevas de Almudén, Nogueruelas o Peracense, entre otros municipios. Los pliegos con las condiciones particulares para acceder a cada multiservicio se encuentran disponibles en la página web www.multiserviciorural.com.

Ros califica que estos meses son la peor época del año y concluye que es cuando más multiservicios sin cubrir hay. “Normalmente de noviembre a febrero es uno de los periodos más difíciles, pero a partir de inicios de abril siempre mejora”, detalla. Los motivos que señala atienden a que en invierno los pueblos reducen su población y si se abre en ese momento algunos de esos establecimientos no sobreviven. “Son negocios que hay que ver el cómputo anual porque los beneficios del verano es lo que permite cubrir la pérdida del invierno. Muchos empiezan en octubre, solo ven gastos y piensan que ahí no hay futuro y se van”, añade.

En los últimos años, Ros alerta, de que el crecimiento de la red “ha sido muy rápido” y eso significa que el municipio se queda sin “iniciativa privada” o lo que es lo mismo nadie tiene intención de abrir un bar o tienda por cuenta propia. En la provincia de Teruel se cuantifican 94 multiservicios, desde la creación de la red en 2003, y ahora trabajan para que aquellos que se sumen se mantengan el máximo de tiempo abiertos y no ocurra como en Jarque de la Val que tras un par de meses cerró sus puertas. “Lo que estamos intentando es mentorizar, hacer campañas de dinamización, promoción, darles nuevos servicios para que sea más rentable. Siempre decimos que esta red está muy viva, pero algo a tener en cuenta es la actitud porque hemos visto que un mismo establecimiento ha funcionado diferente, dependiendo de quien lo gestiona”, aseguran desde la corporación de comerciantes.

Pedidos por WhatsApp y telecabinas

Uno de los últimos servicios incorporados es la posibilidad de realizar “pedidos por WhatsApp para más tarde pasar a recogerlo”. Por el momento hay 12 multiservicios que lo ofrecen y se espera que se sumen más a la lista porque como especifica Ros la información se ha enviado a toda la red. El encargo se puede realizar a través de la página web, donde aparece un escaparate virtual con todos los productos y finalmente redirige al usuario a un chat privado para elegir el modo de pago. En las puertas de las tiendas se han instalado “cabinas inteligentes” en las que los gestores depositan la compra por si la recogida se realiza fuera del horario de apertura.

El multiservicio de Hinojosa de Jarque tiene previsto incluir estos servicios y como comenta Fátima “están a la espera” de recibir los soportes necesarios. Ella misma considera que es una buena iniciativa, pero no quiere olvidarse de que a “las personas mayores les cuesta más manejarse” con las tecnologías. Por ello, apuesta por compaginarlo con el servicio tradicional en el que los vecinos del pueblo la llamen o aprovechen las visitas a la tienda para encargar todo lo que necesiten. “Estamos disponibles todo el tiempo y les traeremos todo lo que necesiten porque para nosotros son lo más importante”, comparte con decisión Fátima Rodríguez.