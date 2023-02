Último aviso: la “despreocupación” por la sanidad rural hace que algunos vecinos piensen en marcharse de los pueblos

“Hay una despreocupación por la sanidad rural. Pedimos los servicios básicos porque muchas veces cuando ven que se trata de un pueblo hacen como que no pasa nada”, denuncia la alcaldesa de Sarrión, Ana de Miguel. Esta situación lleva a que en muchos municipios no tengan cubiertas las plazas de pediatría, falten médicos en urgencias y estas se saturen, el centro sanitario solo pase consulta uno o dos días por semana o tarde horas en llegar asistencia a una urgencia. Ana ve como en su pueblo “la gente se plantea marcharse a otros lugares a trabajar” para disponer del pediatra que allí falta desde mediados del pasado año. Desde el Movimiento de Acción Rural (MAR) lo tienen claro y explican que detrás de todo esto “hay vidas en juego” y recuerdan que “sin salud no hay nada”. “Siempre terminamos perdiendo los mismos. Cuando por ejemplo se hace una reordenación de centros de salud, muchas veces eso en los pueblos significa eliminación”, añade el MAR.

Esto podría empeorar a causa del nuevo pliego de transporte sanitario urgente en Aragón, elaborado por el Servicio Aragonés de Salud y que como indica el delegado en Teruel del Sindicato Cooperación Sindical de Transporte Sanitario (SCS), Pedro Royo, entraría en vigor en los próximos meses. Así, en la provincia de Teruel se mantienen los 23 vehículos existentes, pero ocho de ellos de tipo convencional se sustituyen por ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), de acuerdo a la normativa europea. El reparto quedaría tal que dos UVI en Teruel y Alcañiz, a estas se añaden tres UME presentes en ambas ciudades y Monreal del Campo. Los 18 vehículos restantes serán ambulancias de SVB con ubicación en Andorra, Cantavieja, Utrillas, Albarracín, Mora de Rubielos, Calamocha, Híjar, Mosqueruela, Teruel, Alcañiz, Alcorisa, Más de las Matas, Orihuela, Sarrión, Muniesa, Cella, Perales de Alfambra y Valderrobres.

Prohibido enfermar de noche

De esas 18 ambulancias de SVB que estarán presentes en la provincia, ocho no estarán operativas durante las 12 horas de la noche o lo que es lo mismo de las nueve de la noche a nueve de la mañana, según explica Pedro Royo. “Por ejemplo, Sarrión pertenece a la Comarca de Gúdar-Javalambre en la que durante el día hay varias ambulancias disponibles. Pero al llegar la noche, la única que queda y de la que dependemos es la de Mora de Rubielos. Ponte que recibe un aviso de urgencia en Arcos de las Salinas y otro en Valdelinares, a quién va primero, qué vida dejas perder”, ejemplifica la regidora Ana de Miguel.

Desde SCS reclaman que tengan en cuenta las características propias de la geografía turolense. Pedro Royo recuerda que Teruel es una de las capitales de España “con mayor dispersión geográfica”, a lo que añade que tiene problemas de conexiones por el estado de las carreteras y condiciones climatológicas muy adversas en invierno. Todo esto provoca que sea “muy difícil” cubrir los 30 minutos que garantizan para que llegue la asistencia sanitaria y Royo reconoce que “es imposible”. De esta manera, se podrían agravar los casos como el mencionado por la alcaldesa de Sarrión, donde en un pueblo próximo una persona sufrió un infarto y tuvieron que esperar hasta una hora a la ambulancia y más al helicóptero o médico.

Mientras, las UVI móviles presentes en Teruel y Alcañiz para el traslado de pacientes urgentes a servicios sanitarios de Zaragoza también se ven afectadas. En el primero de los casos durante las 12 horas de la noche “pierden el médico” y se convierten en Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE). En el caso de Alcañiz, Pedro Royo señala que es todavía “más grave” porque dejan de prestar servicio 12 horas durante todo el año. “Es un problema importante porque la otra ambulancia destinada a atender urgencias en muchas ocasiones va a tener que encargarse de esos traslados. Tienen que ser conscientes de que Alcañiz no tiene UCI y en Teruel hay seis camas”, asegura Royo.

Una de las alternativas que se presentan son los helicópteros nocturnos medicalizados para atender emergencias. Sin embargo, desde el SCS consideran que la medida “va a ser poco efectiva” por las condiciones del territorio, entre otras razones. “Estos helicópteros están programados para ir de un punto A a uno B. Si por ejemplo ocurre un accidente a 20 kilómetros de Alcañiz, allí no puede aterrizar y hay que trasladarlo hasta la base. La pregunta es quién va a llevar a esos pacientes por la noche si las ambulancias no están”, sentencia Royo. Cabe recordar que la plantilla de transporte sanitario en Aragón se encuentra en huelga porque como relatan “llevan 5 años sin convenio colectivo y con el salario congelado”.

Se buscan médicos

Varios pueblos del área turolense como son Sarrión, Utrillas, Muniesa o Mosqueruela, y otros del resto de Aragón, ya han salido a las calles para manifestar la necesidad de mantener ambulancias las 24 horas del día y una Atención Primaria de calidad. El MAR explica que en el centro de salud de Utrillas faltan cuatro médicos en servicios de urgencias y se suma la ausencia de pediatra. “Teníamos pediatra todos los días de ocho a dos de la tarde, pero cogió una excedencia y la próxima una baja por embarazo a los 15 días de empezar. Ahora tenemos uno que se desplaza de Teruel o Calatayud dos veces a la semana. Pero eso no es suficiente porque no llega a todo, no se puede hacer en dos días lo que se hacía en cinco. Te dan cita igual para dentro de una semana y muchos esperamos a que abran las urgencias para ir allí y terminan saturadas”, explica el grupo de acción rural. Por lo que luchan es por conseguir el servicio que había antes y evitar así que la gente se marche a servicios privados de la capital porque no pueden esperar más.

Algo similar ocurre en Sarrión, un municipio con alta presencia de niños y niñas, donde la plaza de pediatría está al descubierto y en ocasiones es la médica de cabecera quien se ocupa de ello. Cuando llega el momento de la vacunación, según asegura la alcaldesa, muchos vecinos tienen que desplazarse en su mayoría hasta Teruel. En el espacio comarcal del Jiloca se ha reorganizado el sistema pediátrico y para realizar las revisiones pautadas por edad tienen que acudir a la capital provincial, como desvela el MAR. Otros pueblos como Martín del Río ven que se reducen los días de consulta y pasan de tres a dos. “Hay muchos pueblos con pocos habitantes que el médico va dos días y si todo sigue así quizás lo bajen a uno o eliminen el servicio por completo. Tienen que saber que los habitantes de esas zonas son gente mayor sin capacidad de desplazamiento”, destaca el movimiento.

El MAR ha llegado a la conclusión de que “ya no es cuestión de presupuesto, sino del sistema que falla”. Por ello, alertan de la necesidad y proponen la creación de un Pacto Nacional de Salud. Además, han hecho 45 aportaciones al debate sanitario de Aragón sobre medidas para incorporar al medio rural. Algunas de ellas apuestan por que los centros de salud rural sean también docentes y los MIR puedan realizar allí sus residencias o que ofrezcan mejoras en las bolsas a aquellos sanitarios que van a los pueblos. Al final, comentan que “este problema sanitario los pueblos lo llevan arrastrando mucho tiempo”, pero es algo que está en toda España porque “se va a 17 ritmos diferentes, en lugar de trabajar de forma conjunta”.