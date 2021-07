Un valle de Huesca clama contra los parques fotovoltaicos que quieren ahogarlo “bajo un pantano de cristal y chapa”

"600". Au, Au, Au!! No es este, el grito de guerra de los espartanos, el nuestro. Nosotros vamos a lucha simplemente con el de "La Fueva NO se Vende"! Pero en lo que si nos pareceremos a ellos será en la defensa de nuestro Valle, tal como lo hicieron ellos en Las Termópilas. Y no será esa solamente la semejanza, pués el enemigo aquí también es muy numeroso y poderoso. Tanto, o más, como lo era el ejército persa de Jerjes. Eran comandados por su Rey, Leónidas. Valiente soldado que además arengaba a sus tropas tanto al inicio como al final de cada batalla. Nosotros, en La Fueva, no tenemos Rey, pero si tenemos al que nos anima en la lucha día trás día, Carlos. Carlos ni siquiera es del Valle, de nacimiento. No tiene "8 apellidos fovanos". No habrá recorrido casi todos los pueblos de la provincia con el equipo de fútbol, ni habrá chafado un par de coches (la media fovana) viniendo de fiesta y compitiendo. Ni siquiera lo habrán llevado borracho a Casa para los Carnavales,... Pero da igual, siente lo mismo que nosotros. Eso es el, tantas veces nombrado, "Sentimiento Fovano". Es difícil de explicarlo los que los sentimos. Y más difícil, todavía, entenderlo el que no es de aquí. A veces pienso que tenemos alguna hechicera, tal como Medea o la mismísima Circe, que una vez nos dan sus milagrosas pócimas o nos tocan con su prodigiosa varita, nos quedamos impregnados de tal sentimiento. Carlos no es orador, ni escribe discursos. Es nuestra Voz, la del Valle. Lo oiréis, y pensaréis; que bien habla, como se expresa. Yo ahí le quito méritos, lo tiene muy fácil, sólo cuenta lo que ve. Lo que ve cada mañana cuando deja a su pequeña Zoe en la guardería, o a Lizer en la escuela. Ve lo mismo cuando para en el bar a echar con nosotros, sus amigos, el café matutino. No muy diferente a lo que ya ha visto en el rostro de su pareja al despertarse, o en el reflejo que le ha devuelto el espejo cuando recortaba su bien arreglada barba. Rostros de preocupación, de incertidumbre. A veces, tristes por lo que pueda pasar. Otras, eufóricos por la lucha, porque sabemos que es la única opción. Esos rostros que tan bien quedan reflejados en este vídeo. Semblantes serios como el de María de Castillón, Javi de Puyuelo, Kiko, o el de Fernandito de Puzo. Pero a la vez, otros de satisfacción y júbilo, Sara, Teresa, Melisa,..., pués tienen claro que estamos en el buen camino. Y parecería que no somos muchos, pero no es cierto. Al contrario, los espartanos eran "300", nosotros "600". Y solamente hay algo que una más que el territorio, la defensa del mismo. Y por ello no nos cansaremos de gritar: La Fueva NO se vende! Y los sentimientos, tampoco! Cuál es vuestro oficio? Au, au, au! Bienvenidos a la Guerra!