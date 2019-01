Viajar 60 minutos en el metro de Londres equivale a 24 horas de exposición de partículas contaminantes en la calle

El aire del metro de Londres está mucho más contaminado por partículas PM 2,5 que las calles con coches del exterior, según ha alertado un informe realizado por el Committee on the Medical Effects of Air Pollutants (COMEAP) para el administrador de esta red, Transport for London.

Si los viajeros que utilizan el suburbano londinense pasan cada día en su interior una media de 60 minutos respirando, el trabajo de los expertos calcula que esto equivale a 24 horas de exposición de partículas contaminantes en las calles de la ciudad británica. Bajo tierra, en el suburbano, la concentración media de PM 2,5 estimada es de 250 microgramos por cada metro cúbico (µg/m3), mientras que en el exterior esta medida baja a 13,6 µg/m3.

Se conocen otros casos en los que se han registrado altas concentraciones de material particulado en metros. Sin embargo, los niveles de contaminación son más bajos que en el ‘Tube’ londinense, en el que se realizan 4,8 millones de viajes cada día. Esto se debe a la mayor antigüedad de este suburbano (el primero construido en el mundo en 1863) y a la gran profundidad y mala ventilación de algunos de sus túneles.

Existen grandes diferencias entre las diferentes estaciones y líneas, siendo las más profundas las que registran una mayor concentración de partículas. El informe destaca los 492 μg/m3 de PM 2,5 de concentración media registrados (en un periodo de 10 días) en la estación de Hampstead, cuando la media anual de este tipo de contaminación en el Reino Unido es de 10 μg/m3, con un rango que va desde los 3 μg/m3 en espacios rurales en Escocia a los 16 μg/m3 de una calle concurrida de Londres. Esta estación de Hampstead es la más profunda de la red, situándose a 58,5 metros bajo tierra (por comparar, la estación más profunda del Metro de Madrid es Cuatro Caminos, cuya parte más profunda está a casi 50 metros).

El tipo de partículas que se respira en la calle o bajo tierra en el metro es muy distinto y también su origen. Como señala el informe, en el exterior se trata de aerosoles secundarios formados por reacciones químicas en la atmósfera (por precursores gaseosos como NOx o SO2 y NH3), además de otras emisiones primarias de combustión con restos de sal de mar y polvo mineral.

Si bien parte de este aire exterior llega al interior del suburbano, bajo tierra las elevadas concentraciones de partículas están causadas principalmente por el desgaste mecánico de los componentes de los trenes (como ruedas, frenos…), así como partículas biológicas y fibras textiles asociadas a los pasajeros. Estas son emitidas y luego removidas por el movimiento de los trenes.

El informe asegura que la exposición a la contaminación por PM 2,5 viajando en autobús por la ciudad es un tercio comparada con la del metro. No obstante, también incide en que se pueden medir concentraciones igual de altas dentro de las propias casas, asociadas sobre todo a la cocina.

¿Qué efectos tiene para la salud viajar en el metro de Londres? El informe deja justamente esa pregunta por responder. Como señala, se han realizado muy pocos estudios sobre ello, y casi todos son del Metro de Estocolmo, muy diferente al de la capital británica.

"Es importante que la decisión de viajar por encima o por debajo del suelo no se tome solo considerando el riesgo para la salud de la inhalación de partículas. Estas concentraciones son solo uno de los factores que debe considerarse cuando se compara el potencial impacto para la salud de los diferentes modos de transporte", asegura el informe de la COMEAP, que subraya que otras formas de desplazarse como el coche pueden suponer "una reducción en los beneficios para la salud aportados por el ejercicio físico".

